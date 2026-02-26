氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨鋒面殘雲籠罩，東半部有零星降雨，平地最低溫出現在新竹關西14.9度。今日天氣轉多雲時晴，白天為短暫空檔，晚間雲量增多。明後兩天鋒面影響，中部以北轉有局部雨並偏涼。下週一上午短暫回溫，但午後再迎新鋒面，全台降雨機率升高。下週三、四雨勢趨緩，下週五、六可能再有鋒面通過，但天氣變化仍需觀察。
今晨最低溫新竹關西14.9度！東半部飄雨 晚上鋒面報到
吳德榮指出，昨（25）日全台高溫落在23至35度之間。今（26）日清晨觀測顯示，台灣上空仍殘留鋒面帶來的中高雲層，並伴隨鬆散降水回波，東半部有零星飄雨情形。截至清晨5時12分，新竹縣關西鎮測得平地最低溫14.9度，各地平地低溫普遍約在16、17度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天為鋒面間短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫降雨機率；氣溫回升，北部感受舒適，中南部略顯偏熱，但早晚仍涼。今晚起另一波鋒面前緣的中高雲移入，雲量將再度增加。各地氣溫預估為：北部16至27度、中部16至30度、南部17至32度、東部17至28度。
明北部轉雨降溫！228連假雨區出爐 下週二全台有雨
最新模式顯示，明（27）日鋒面南下，中部以北轉為局部降雨，氣溫下降、天氣轉涼；週六（28日）鋒面影響範圍略往南擴展，整體仍偏涼。週日（1日）降雨區逐步北移，中部以北仍有局部降雨機率；週日下午至下週一（2日）上半天出現短暫空檔，氣溫回升、天氣轉暖。
不過，下週一下午起另一鋒面再度南下，北部及東半部轉為局部短暫雨，氣溫明顯下降；下週二（3日）降雨範圍擴大，各地皆有降雨機率，天氣再轉涼。下週三、四（4、5日）鋒面南移至巴士海峽一帶，北台灣偏涼；週三各地仍有局部短暫雨，雨勢逐漸減弱，週四轉為多雲時晴，僅東半部偶有零星短暫降雨。
最新模擬指出，下週五至週六（6、7日）將再有一波鋒面接近並通過，全台再度轉雨，且可能伴隨較強對流。不過，吳德榮提醒，各國模式預報結果仍存在顯著差異，後續變化仍有待持續觀察與修正。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
