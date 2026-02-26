我是廣告 請繼續往下閱讀

美股25日收高，輝達（Nvidia）財報在盤後公布，表現超乎預期，在交易時間在等待輝達財報出爐時，市場情緒重趨樂觀平穩，各大指數齊漲。道瓊工業指數上漲307.65點、或0.6％，收9482.15 點。標普500指數上漲56.06點、或0.8％，收6946.13點。那斯達克綜合指數上漲288.40點、或1.3％，收23152.08 點。費城半導體指數上漲135.09點、或1.62％、收8467.43點。根據《CNBC》報導，軟體股與科技股表現反彈，甲骨文上漲1.2％，其他科技巨頭也全面收高。不過，市場對軟體與資安類股的情緒仍然脆弱，因為投資人擔憂AI迅速發展，可能衝擊既有軟體供應商的業務。摩根大通全球財富管理（J.P. Morgan Global Wealth Management）美股策略師尤達（Abigail Yoder）表示，「如果你現在看軟體股，未來一到兩年的獲利預估修正其實是正面的」。尤達指出，「所以問題不在於未來一到兩年軟體公司的獲利會發生什麼事，而是在於它們的終端價值，以及市場該給予怎樣的評價。我認為市場目前正為此反覆拉鋸」。此外，投資人也在等待本週之後將公布的每週初領失業救濟金人數，以及週五公布的1月生產者物價指數（PPI）數據。