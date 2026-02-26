我是廣告 請繼續往下閱讀

AI巨頭輝達（NVIDIA）25日公布最高財報，第4季營收681.3億美元創下新高，較去年同期成長73％，優於華爾街預期，且輝達公布本季營收財測依舊強勁，顯示資料中心與AI晶片的需求持續暢旺，帶動輝達股價在週三盤後持續上漲，但之後漲幅收斂，還一度轉為下跌。已經成為輝達銷售主力的資料中心業務，在第4季營收為623億美元，優於市場預期；同時淨利幾乎倍增至430億美元，或每股1.76美元，高於去年同期的221億美元，或每股0.89美元。輝達也給出積極展望，預估2027財年第一季營收約780億美元，高於華爾街預期的725.98億美元。且營收展望並中並未包含來自中國的資料中心收入。輝達公布最新財報後，執行長黃仁勳透露正在持續與OpenAI合作，相信最終兩家公司能夠達成協議。黃仁勳強調，「我們的客戶正爭相投資AI運算，也就是驅動AI工業革命與未來成長的工廠」，黃仁勳還說市場誤會了AI將對軟體公司造成威脅，「我認為市場判斷失誤了」，認為軟體公司會透過AI，推出針對其現有工具進行精細調整和優化的替代方案，而不是被AI取代。輝達的亮眼財報有助於淡化市場近期對AI的擔憂，宛如注入一劑強心針證明AI熱潮依舊蓬勃發展，不過，Niles Investment Management創辦人尼爾斯（Dan Niles）提醒投資人，AI泡沫很可能仍是真實存在的，「無論是鐵路、運河還是網路，所有這些東西都往往會過度建設，然後人們才會發現誰是贏家，誰是輸家」。