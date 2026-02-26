我是廣告 請繼續往下閱讀

歐冠季後賽次回合在聖地牙哥伯納烏球場上演，皇家馬德里（Real Madrid）在先失一球的劣勢下，憑藉著楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）與維尼修斯（Vinicius Jr）的進球，最終以2：1擊敗本菲卡（Benfica），並以總比分3：1昂首闊步挺進16強。在姆巴佩（Kylian Mbappe）因傷缺陣的情況下，維尼修斯在第78分鐘接獲巴爾韋德（Federico Valverde）傳球，展現絕佳冷靜與射門技術，低射攻破特魯賓（Anatoliy Trubin）的十指關，為皇馬鎖定勝局。這顆進球不僅是致勝關鍵，更具有深遠意義。維尼修斯職業生涯首度在歐冠淘汰賽的兩回合比賽中都有進球進帳。而且在首回合賽事中，維尼修斯遭對方球員普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）疑似種族歧視，本場比賽他用表現說話，進球後在角旗區跳舞慶祝，帶領皇馬挺進下一輪。本場比賽本菲卡在開賽第15分鐘就由拉法席爾瓦（Rafa Silva）先拔頭籌，皇馬防線一度顯得混亂，阿諾德（Trent Alexander-Arnold）在防守端表現掙扎，數據顯示他6次防守對抗全部落敗。然而，獲選為全場最佳球員的楚阿梅尼（Aurélien Djani Tchouaméni）在禁區邊緣接應傳中掃射破門，為皇馬扳平比分。主帥阿比路亞（Alvaro Arbeloa）賽後表示，雖然贏得比賽最重要，但球隊在防守端的調整確實迫在眉睫，特別是姆巴佩、貝林漢姆（Jude Bellingham）等主力缺陣的情況下，球隊必須更加專注。另一大焦點落在本菲卡主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）身上。因禁賽無法進入板凳席的他，據報導全程待在球隊巴士上看轉播。隨著本菲卡遭淘汰，穆里尼奧在歐冠淘汰賽已寫下慘澹的連續10次被淘汰紀錄。此外，皇馬球團在賽後發表聲明，針對在開賽前於看台行納粹禮的一名會員，安全人員已第一時間將其逐出球場，並啟動紀律程序取消其會員資格。球團強調，對於任何在體育界挑動仇恨與暴力之手勢與言論皆採取零容忍態度。皇馬成功晉級後，下一個對手將於周五進行抽籤，潛在對手包括強敵曼城（Manchester City）或是葡萄牙體育（Sporting CP）。