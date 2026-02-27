我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK官方YouTube在21日訂閱正式破億。（圖／BLACKPINK YouTube）

韓國女團BLACKPINK即將於今（27）日帶著全新專輯《DEADLINE》回歸，睽違4年再合體推出新作品，讓外界都非常期待。而近日，BLACKPINK還再創紀錄，官方YouTube頻道訂閱人數正式突破1億大關，成為全球首組達成此項壯舉的藝人創作者。而回顧BLACKPINK出道10年以來，曾創下不少紀錄，2022年發行的專輯《BORN PINK》還在首周就突破214萬張的銷量，成為首張破200萬銷量的女團專輯，並同時登上美國、英國專輯榜冠軍，展現超狂影響力。BLACKPINK在2016年8月出道後，以霸氣性感風格，火速吸引外界關注，隨著成員的個人魅力與舞台表現，也讓她們在國際上獲得大成功，專輯銷量不斷升高。其中，在2022年發行的首張錄音室專輯《BORN PINK》，不只在發行首周就狂賣214萬張，還成功刷新歷史紀錄，成為史上第一組專輯銷量突破200萬張的K-POP女團，直接證明了她們頂級女團的威力。不僅如此，《BORN PINK》這張專輯在國際上也取得好成績，成為繼2001年天命真女（Destiny's Child）後，第一個同時登上美國告示牌（Billboard 200）和英國專輯排行榜冠軍的女子組合，專輯收錄的8首歌曲，全都列隊打進美國告示牌全球200大的單曲榜前100名。除此之外，專輯先行曲〈Pink Venom〉還是首支登上澳洲ARIA單曲榜冠軍的韓國團體歌曲，主打歌〈Shut Down〉MV也在YouTube公開5天就突破1億觀看，至今已破7.8億，〈Pink Venom〉更是已突破10億。這些紀錄不僅證明了BLACKPINK世界級的高人氣，也見識了她們在國際上的超狂影響力。隨著BLACKPINK即將於今天帶著全新迷你專輯《DEADLINE》回歸，官方YouTube頻道訂閱人數也在21日正式突破1億大關，成為全球首組達成此項壯舉的藝人創作者，並獲頒象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」（Red Diamond Creator Awards），這也見識了全球粉絲對BLACKPINK合體回歸的期待。