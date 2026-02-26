我是廣告 請繼續往下閱讀

一段看似「網路曖昧」的私訊，導致一對結婚10年的夫妻從北碧府（Kanchanaburi）奔波至四色菊府（Si Sa Ket）陳情。66歲泰國女子索帕（Sopha）指控，當地一名女教師利用「單親母親」的身分接近其具有肢體障礙的外籍丈夫，透過臉書互動與影片博取信任，進而引導多次匯款，目前確認受騙金額已達4.5萬泰銖。索帕描述，丈夫去年底開始出現異常舉動，包括對手機螢幕極度敏感。她隨後查獲丈夫與該名女教師的Facebook親密訊息，對方以獨自撫養女兒、生活困難為由，輔以親情影片引發同情心。索帕主張這類互動屬於「感情包裝下的金錢操縱」，並要求相關單位介入，制止該名教師持續聯繫。夫妻倆已正式向「四色菊府初等教育服務區辦公室」提出申訴。辦公室主任素拉蓬表示，將針對具體證據啟動調查，必要時成立特別委員會查核。但他同時指出，現階段對於禁止雙方私下聯繫具備法律難度，因為該行為暫被歸類為私人互動範疇。這起事件在網路上引發兩極討論。部分意見認為此案屬於「自願匯款」的外遇行為，難以在法律上與詐騙劃上等號；另一派觀點則強調，戀愛詐騙常用「同情敘事」與「關係承諾」來降低受害者戒心，即便表面上出於自願，實質上仍具備操控與剝削的特徵。調查顯示泰國線上詐騙通報量每日約達700案。為此，泰國央行持續收緊轉帳控管與風險分級措施，力求加快凍結可疑資金的速度。回到本案，後續重點將聚焦於對話紀錄是否呈現「預謀設局」的模式，以及教育體系如何衡量公職人員的社群倫理。