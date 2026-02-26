我是廣告 請繼續往下閱讀

美國關稅政策持續牽動全球供應鏈走勢，最新評估將焦點指向越南。荷蘭國際集團（ING）針對關稅調整的分析顯示，越南憑藉出口導向的經濟結構與深植的供應鏈角色，在東協成員國中具備極高機會吸納「關稅洗牌」帶來的轉單效應與外溢投資，短期受惠程度被市場普遍看好。數據顯示越南對美出口金額占其GDP比重顯著，當美方關稅或原產地規範收緊時，越南在承受壓力的同時，也促使企業更積極調整產線配置以符合合規要求。美方進口結構的轉變，進一步加速了需求「由中國轉向亞洲其他國家」的替代效應，越南在2025年美國貨品貿易逆差擴大的趨勢中，成為主要的受益對象。越南已轉化為多家跨國科技與消費電子供應鏈的重要組裝基地，但在接獲紅利的同時也面臨新的門檻。美國在供應鏈政策上，要求越南降低產品對特定國家科技與零組件的依賴，並嚴格監測「洗產地」風險。這顯示越南除了接單能力，在地化供應鏈的完整性與溯源管理將成為下一階段的競爭關鍵。投資領域展現出「規模維持高檔、結構更趨精準」的訊號。根據越南計畫投資部的資料，2024年外資註冊資本持續攀升，製造業與基礎建設仍是投資主旋律。基礎建設的推進被視為越南將短線轉單轉化為長期競爭力的底盤，尤其是2021年至2030年的交通建設規劃，有效支撐了工業區的物流承載量。在東協區域競爭中，越南的優勢表現為「多引擎運轉」的模式。相較於泰國的汽車聚落、馬來西亞的半導體封裝以及印尼的資源內需，越南因同時具備出口規模、產線密度與基建推進速度，在企業去風險化（De-risking）的節奏中更容易獲得資金與訂單的青睞。這場關稅變局正促使越南在區域供應鏈重組中，扮演更具影響力的角色。