我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國安達曼海的知名潛水景點斯米蘭群島（Similan Islands）發布生物警報。攀牙府國家公園管理處近日在東岸「前灘」一帶發現「藍鈕扣」出沒，園方隨即採取預防性措施，暫時封閉公主海灘（Princess Beach）的指定游泳區。官方呼籲遊客若在海域中看見藍色圓盤狀生物，應立即通報工作人員，避免因好奇觸碰或撿拾造成傷害。藍鈕扣具備極高辨識度，外型呈現亮藍色的圓盤狀，周圍布滿短促的觸手。這種生物經常隨洋流與風向漂移至岸邊，即便已擱淺在沙灘上，其觸手仍具備刺激皮膚的能力。園方提醒遊客應維持安全距離，避免被其鮮豔的外表吸引而伸手觸摸。藍鈕扣雖然常被稱為「藍鈕扣水母」（Blue Button Jellyfish），但其為一群小型水螅體組成的群體生命。它們依靠中央的浮囊在海面漂行，觸手上的刺絲胞在接觸人體時會產生立即性的刺痛或灼熱感。常見的臨床反應包括局部紅腫與搔癢，部分敏感體質者可能出現小水泡。針對意外受傷的緊急處理，公園管理處給出了明確指引，若不慎被螫傷，應優先使用海水沖洗並移除殘留觸手，切記不可揉搓患部。許多人直覺使用的淡水沖洗，反而容易誘發刺絲胞釋放更多毒素。若疼痛感加劇、皮疹擴散或出現嚴重身體不適，應尋求專業醫療協助。目前公主海灘的泳區封閉將持續至海況恢復安全為止。計畫前往斯米蘭群島的旅客，除了確認天氣與船班資訊，也應密切追蹤園方的即時公告。面對海中的「藍色鈕扣」，採取拍照留念而非伸手撿拾的作法，是確保旅遊安全的最佳策略。