一群小朋友圍著狗狗，七嘴八舌地說故事給狗聽，畫面讓人會心一笑。三玉國小推動的「說故事給狗聽」計畫，在 2025 年信義房屋「社區一家」國小師生組中獲得楷模獎。由高年級小團隊率先試辦，計畫主持人洪絢虹老師觀察到，孩子因為靠近狗狗而更願意開口說故事，也學會彼此合作。
洪絢虹多年來投身動保志工，長期思考如何讓孩子藉由與動物互動，理解生命教育的核心。多年前，她曾想過在社區以「說故事給貓聽」推動閱讀活動未有機會落地。直到本次機緣巧合，她重新檢視這個構想，將主角改為狗後試著在校園裡推行。
計畫啟動後，原本想從天母地區的愛狗社群協助媒合聽故事的狗狗，但始終未能找到合適的對象。後來，意外發現校內警衛大哥飼養的淺米色柴犬皮皮，個性非常溫馴且親人。警衛得知愛犬能參與教育活動後感到非常開心，皮皮於是堂堂正正地走入校園，成為孩子們的學習夥伴。
計畫最初由五年級6位核心成員參與，他們自願利用午休練習說故事、討論繪本及計畫的執行方式，以及互動觀察彼此的口條，並回饋意見。輔導處林書倩主任老師更利用課餘進行說故事技巧講座，示範如何「講故事」而不是照著唸，引導孩子想像在跟朋友說話。孩子在過程中突破害羞，開始嘗試更有表情的演繹方式。校方對此反應正面，校長與老師認為這讓孩子在無壓力氛圍中練習表達，也讓校園原本就有的演講相關活動，多了一個提高學生參與的機會。
學生最關心的問題是：狗狗到底聽不聽得懂？為此洪絢虹邀請寵物溝通師到校觀察狗狗的反應。狗狗在第一次試講時被人群包圍，好奇地四處張望；第二次仍在適應環境；到了第三次，孩子發現狗狗的眼神會隨著故事段落停頓，彷彿真的沉浸在情節裡。溝通師現場回應狗狗的反應，讓孩子理解到，要讓狗維持注意力，需要挑選節奏簡單、內容明確的繪本。孩子的理解也從「我想講這本」轉向「狗狗喜歡聽什麼」，同理心在無形中滋長。
過程中，學生們發現字太多的繪本可能會拉長說故事時間，導致狗狗坐不住。為了吸引狗狗，孩子們主動篩選合適的書目，甚至因為觀察到狗狗聽到「青蛙」時會露出感興趣的表情，而開始搜尋有關小青蛙、小雞與小鴨交朋友的主題繪本。洪絢虹表示，孩子們逐漸學會不勉強對方，「遇到狗狗在講故事期間走開，孩子也不再感到挫折。」他們會溫柔地移動到狗狗身旁繼續講。潘伊萱同學表示，狗狗雖然不會說話，但是很棒的聽眾。陳思羽同學則認為，說故事給狗聽的計畫還沒有別人做過，覺得很有創意，而且狗狗很可愛，讓參與者能學習到說故事的技巧。
隨著計畫執行，活動從幾位同學參與，下學期即將擴大為全體二年級同學加入，也開放其他年級同學自由報名。團隊裡的小學長、小學姊將擔任工作人員，帶領二年級學弟妹與狗狗互動。課前會先由老師示範如何安全靠近與觸摸，並由溝通師協助觀察狗狗的現場反應。洪絢虹分享，近期孩子們會在午休時討論計畫細節，如說故事空間佈置、狗狗獎勵小點心、狗狗感謝狀製作等，非常投入。有家長回饋，孩子回家後會主動練習說故事，甚至提醒家人注意狗狗的身體語言，讓孩子在校園中累積的生命理解，延伸到家庭互動之中。
信義房屋表示，「社區一家」長期支持社區營造行動，過去亦有不少學校團隊投入計畫，透過校園回應地方與社區的實際需求。三玉國小從校園出發，嘗試以不同方式回應教育現場的需求，也為社區行動提供新的可能性；「社區一家」將持續陪伴各類型行動者，支持多元教育實踐在社區中穩定發生。
2026年社區一家徵件將於三月展開，更多詳情，歡迎密切留意官網資訊：https://www.taiwan4718.tw/
