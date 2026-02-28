根據市場統計與商仲業者觀察，近年台灣商用不動產成交中，工業地產交易占比持續維持在相對高檔水準；安信建經總經理張峰榮指出，受惠於AI運算中心、半導體後段製程及智慧物流的需求，企業對產業用地與現代化廠辦的需求強勁，除新穎產品外，具備升級條件的舊工業區受買方關注度也逐漸提高，加上更新後產值表現亮眼，使不少老舊工業區地主開始關注工業區重建議題。
由於許多30年以上歷史工業區逐漸顯現「空間使用效率低、產業結構老化、設施老舊落後」等問題，政府近年著手推動《工業區立體化發展方案》與相關都市計畫變更政策，其中新北市府截至114年12月底已審理通過共66案，整體投資金額為662.55億元，預計可創造2倍產值，達約1,353億元，帶動工業區更新熱潮，也加速新北市內以工業區為主的新莊、土城、中和等核心聚落的產業轉型。
以新北市三重頂崁工業區重建個案為例，坐落於此的膠帶產業領頭羊四維企業原址為佔地千坪、集結數棟1至4層樓的老舊廠房，已於2025年通過都更審議，將轉型為地上11層、地下3層大樓，估計５年內完工，將導入綠建築與智慧建築，不僅提升建築安全、改善工業區整體景觀，可望創造每年逾50億元產值。
張峰榮分析，目前工業區產品買方關注的重點已不單是土地區位，而是該資產是否具備高樓板載重、高淨高、穩定電力供應，以及符合節能減碳與 ESG規範的生產條件；張峰榮進一步表示，以前述頂崁工業區為例，擁有區位、交通優勢並且聚落成熟，更新後更是如虎添翼，一舉擺脫老舊工業區窠臼，吸引科技、媒體、金融等產業進駐，是新北舊工業區逐日成為企業布局的核心區域的主要因素。
安信建經提醒，雖然工業區更新與都更潛力龐大，但在實際執行上仍面臨法規整合、建築規劃及營建成本等重大挑戰。地主可透過新增投資、能源管理及公共回饋等機制爭取額外容積，但都市更新程序與產業升級需求較為繁瑣，若對流程不甚熟悉可透過專業的「全案管理」團隊協助進行前期評估與開發管理，以降低不確定性並提升活化資產效率。
安信建經以全案管理深耕危老重建領域，投入工業地產與老舊廠房轉型迄今亦已七年，熟稔工業地產重建活化規劃，隨著新北工業區立體化與都更政策持續推進、企業對低碳營運與永續治理的要求日益嚴苛，在產業升級浪潮下，更新重建是為工業區地產活化的最佳途徑。對此，安信建經今年將展開一系列的地主說明會活動，首場於3/18(三)土城地區內舉辦，鄰近頂埔工業區，歡迎有興趣的地主洽詢。報名網址：https://reurl.cc/Zlvd6V
