劉青雲家境並不富裕，出道前的職業是郵差。

劉青雲（左）與郭藹明（右）從交往到結婚，愛情長跑超過30年。

劉青雲如今仍在影壇活躍。

劉青雲是香港影壇代表性人物，拿過4次金像獎最佳男主角的他，其實出身並不富裕，原本只是一名郵差，沒想到如今翻身成為國際級影帝，還娶到港姐嬌妻郭藹明，這一切與劉青雲勤懇樸實的個性絕對脫不了關係。另外，有陸媒報導稱劉青雲在入行20年時，身家就已高達10億人民幣（約新台幣45億），除了來自拍戲收入，也與他將財產上繳給老婆投資有關。劉青雲在正式踏入演藝圈前，曾在郵局擔任郵差，他說自己一開始根本沒想過要當演員，是因為爸爸一直鼓勵他去考TVB演員訓練班，還有兩名在郵局遇到的女客人，曾問他：「你長這麼高，為何不去當演員？」他才抱著試試看的心態去考試。想不到最後真的考上了，劉青雲成為和劉嘉玲、吳君如同期的學生，訓練班畢業後於1983年正式出道。而劉青雲的外型不像郭富城、古天樂、劉德華等港星出色，但卻很有識別度，加上個性親和且敬業，在演藝圈穩扎穩打，2006就憑電影《我要成名》抱回生涯第一座金像獎影帝獎盃，2012年也靠著電影《奪命金》拿下第49屆台灣金馬獎影帝，此後劉青雲開始飛黃騰達，成為在兩岸三地知名度都極高的男演員。在劉青雲成名故事背後，也少不了港姐嬌妻郭藹明的陪伴。兩人1998年就結婚，當時劉青雲名氣還不如拿下港姐冠軍的郭藹明，卻靠真誠和專一的態度打動她，成功娶回美嬌娘。婚後郭藹明陪著劉青雲一路打拚，劉青雲也把所有收入都交給老婆打理，而郭藹明投資眼光精準獨到，在香港透過房地產買賣，默默替劉青雲累積財富。中國媒體網站《網易》2022年時更報導，劉青雲入行20年就已赚了10億人民幣（約新台幣45億）。報導稱，這10億元的資產主要由3大部分構成，，劉青雲是圈內公認的「拼命三郎」，從電視圈轉戰影壇後，其片酬隨著演技精進水漲船高。從2000年代中後期開始，他的單部片酬便已達千萬人民幣的級別，且劉青雲產量極高，巔峰時期一年能拍5到7部電影。劉青雲曾多次在公開場合表示，自己不擅理財，家中財政大權全由妻子掌管。擁有美國南加大碩士學位的郭藹明不僅是港姐冠軍，更是一位隱藏的理財高手。自1994年兩人交往，郭藹明便開始協助劉青雲投資香港房地產。據悉，郭藹明操作房產「從未輸過」，多次低買高賣淨賺千萬甚至上億人民幣，這也是支撐起他10億身家的重要基石。劉青雲入行至今其實已超過40年，所謂「20年賺10億」更多是指他在影壇全盛期與房地產黃金期交疊下的財富爆發。從一個月薪微薄的郵務員，到如今身家過億、與學霸港姐恩愛如初的模範影帝，劉青雲用40年的堅持證明了，只要做人肯拚、勤懇善良，窮小子也能成功翻身。