好市多日前推出「4層衛生紙」線上訂購現折230元優惠，100抽60入原價1149元，3月15日前只要919元，吸引許多會員瘋搶，有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己訂購的衛生紙終於收到了，根據她的計算1張衛生紙只要約0.15元，1張可抵2張好市多自創品牌科克蘭的衛生紙，實際使用起來有厚度，也很柔軟，「愛厚厚的衛生紙者真的可以買」。
好市多新推厚衛生紙 實測大讚柔軟好用
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，過年的時候看到有人分享新的衛生紙特價，是「五月花極萃厚棒抽取式衛生紙」，她下單後終於收到商品，一箱裡面有3大袋，每袋20包，共60包，每包有100抽，原PO也笑說，衛生紙真的超級重，「腰差點斷掉」。她打開來抽查衛生紙層數，抽了3張，每張都有4層。
原PO也指出，經過她的計算，每張衛生紙價格約在0.15元，3月15日前在線上下單，包含運費都是919元。她實際用起來有厚度，也有柔軟度，抽一張就很夠用，擦臉、擤鼻涕都不怕破或臉會痛，「就算吃麻辣鍋的隔天用也是很安心」，推薦給喜歡用厚衛生的人。
3月15日現折230元 眾推用過回不去
根據好市多官網介紹，「五月花極萃厚棒抽取式衛生紙」使用獨家帚化技術，打造超蓬鬆3D觸感，並添加酪梨果油與荷荷芭油，有4層厚度，不容易破，每張衛生紙尺寸約19*20公分。3月15日前在好市多線上訂購五月花極萃厚棒抽取式衛生紙，100抽60入原價1149元，特價919元，現折230元，包含運費。
有使用過的會員也大讚，「自從用過五月花厚系列衛生紙後，就再也回不去了」、「好用」、「一張抵科克蘭兩張，厚實有加乳木果油，屑屑少好用，特價後CP值高，推」、「這個超好用，用過就不想用其他牌子」，也有其他人提問，衛生紙是否可以丟進馬桶裡沖掉，內行人也回答可以。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說、好市多
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，過年的時候看到有人分享新的衛生紙特價，是「五月花極萃厚棒抽取式衛生紙」，她下單後終於收到商品，一箱裡面有3大袋，每袋20包，共60包，每包有100抽，原PO也笑說，衛生紙真的超級重，「腰差點斷掉」。她打開來抽查衛生紙層數，抽了3張，每張都有4層。
原PO也指出，經過她的計算，每張衛生紙價格約在0.15元，3月15日前在線上下單，包含運費都是919元。她實際用起來有厚度，也有柔軟度，抽一張就很夠用，擦臉、擤鼻涕都不怕破或臉會痛，「就算吃麻辣鍋的隔天用也是很安心」，推薦給喜歡用厚衛生的人。
根據好市多官網介紹，「五月花極萃厚棒抽取式衛生紙」使用獨家帚化技術，打造超蓬鬆3D觸感，並添加酪梨果油與荷荷芭油，有4層厚度，不容易破，每張衛生紙尺寸約19*20公分。3月15日前在好市多線上訂購五月花極萃厚棒抽取式衛生紙，100抽60入原價1149元，特價919元，現折230元，包含運費。
有使用過的會員也大讚，「自從用過五月花厚系列衛生紙後，就再也回不去了」、「好用」、「一張抵科克蘭兩張，厚實有加乳木果油，屑屑少好用，特價後CP值高，推」、「這個超好用，用過就不想用其他牌子」，也有其他人提問，衛生紙是否可以丟進馬桶裡沖掉，內行人也回答可以。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說、好市多