繼桃園市宣布要推 2 字頭的「可負擔住宅」後，彰化縣也宣布青年成家好消息！官方正式公告「員林青年住宅」將在 3 月 25 日至 4 月 23 日接受符合資格者申購，成家門檻最低只要 369 萬元。不過，換算下來單價逼近一坪 30 萬，卻讓在地人驚呆直呼太貴，意外在網路上掀起一波關於彰化房市行情的激烈論戰。
369萬起成家！青年住宅申請限制多
為減輕年輕人負擔，彰化縣政府釋出位於員林市區的42戶住宅。一房型總價約落在369萬元至406萬元之間，二房型則為798萬元至877萬元。本次受理期間自115年3月25日起至4月23日止，民眾可透過「彰化縣政府數位便民櫃台」進行線上申請，或採紙本郵寄、親送至縣府青年發展處辦理。可至彰化縣政府青年發展處官方公告網頁（https://youth.chcg.gov.tw/news/JLLGWHMhBTQ-zIJoTyWD4HlbMKTNdM）查詢 。
不過，想遞交青年住宅申請必須符合嚴格條件。申請人須年滿二十歲至未滿四十五歲，且家庭成員均需符合無自有住宅的規定。為杜絕炒作，官方更祭出5年禁售令，規定所有權移轉登記日起五年內，不得出售或出租予他人。若要參與優先保留戶抽籤，則必須是設籍於員林市、大村鄉或永靖鄉的青年。
一坪30萬掀熱議！員林房價真相曝光
儘管總價看似親民，但一房型僅約12.85坪，換算下來單價逼近一坪30萬，這項數據立刻在PTT房屋版引爆討論。不少看慣中南部行情的網友與在地人驚呆，紛紛開酸「買到撞到」、「偏鄉一坪30萬」、「這價格誰要買四字頭的台中海線」。更有網友直言，這個價格並沒有特別便宜。
不過，也有內行網友出面護航，點破員林房價的真實市況。支持者認為，該地段距離火車站不遠，且上台76線接國道相當方便。更殘酷的現實是，員林市區一年屋齡的兩房帶車位，市場行情差不多就是這個價位，新建案預售單價甚至已經拉高至35萬元以上。在營造成本高漲與剛性需求支撐下，一坪30萬究竟是太貴還是合理？等到實際開放線上與紙本申購收件時，報名熱度將會給出最真實的答案。
💡 員林青年住宅：申購必看 4 大 Q&A
為了幫助讀者快速掌握彰化青年住宅的申購細節，我們整理了以下最常被問到的 4 大問題：
Q1：我的父母有房產，會影響我的申請資格嗎？
不會！ 根據規定，只有申請人、配偶及戶籍內的子女所持有的產權會納入計算。父母名下的土地或房子並不影響您的資格。
Q2：這批青年住宅是租的還是賣的？
是用賣的！ 本案採「成屋出售」形式。價格參酌市價與興辦成本，定價會低於查估市價，讓符合資格的青年能以較低負擔購屋。
Q3：除了房子，還有停車位可以購買嗎？
有的！ 本案規劃了 21 席地下室坡道平面汽車停車位，以及 71 格地面機車位。汽車位價格約落在 155 萬至 170 萬元之間。
Q4：這房子什麼時候可以完工入住？
本案已於 113 年 8 月 8 日開工，預計在 115 年（2026年）5 月 正式完工。縣府將以成屋形式出售，確保彰化青年買得安心。
資料來源：彰化縣青年發展處、PTT房屋版
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
