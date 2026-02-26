NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽將於台灣時間2月27日繼續進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是鳳凰城太陽在早上10：00於主場迎戰洛杉磯湖人的比賽。目前湖人靠著「唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）」夢幻三巨頭以34勝23敗暫居西區第6；太陽則以33勝26敗排名第7，兩隊僅有1.5場勝差，這場直接對話將是季後賽排位戰的關鍵轉折點。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️洛杉磯湖人（34勝23敗，西區第6）vs. 鳳凰城太陽（33勝26敗，西區第7）
比賽地點： 太陽主場（Footprint Center）
開賽時間： 2月27日上午10：00
湖人隊：三巨頭衝刺 力拼西區前四
洛杉磯湖人本季在唐西奇、詹姆斯、里夫斯三巨頭合體後，打法變得極具侵略性。湖人目前場均得分115.6分，團隊場均助攻高居聯盟前五，詹姆斯與唐西奇的雙大腦配置，讓湖人在進攻中極具威脅。雖然防守端略顯疲弱，但此役若能擊敗太陽，湖人將進一步拉開排位差距。
太陽隊：傷兵滿營 年輕小將捍衛主場
鳳凰城太陽在本季正式確立以布克（Devin Booker）為絕對核心，並且在休賽季引進了側翼悍將布魯克斯（Dillon Brooks）以強化防守，並期望新加入的格林（Jalen Green）能分擔得分重擔。然而，太陽目前面臨嚴重的傷兵潮，包含布克與狄龍皆在傷兵名單中。面對戰力完整的湖人，太陽需要更多角色球員如奧尼爾（Royce O'Neale）跳出來得分，否則恐難阻擋紫金軍團的攻勢。
✳️近10場比賽分析
洛杉磯湖人：狀態普普 近10戰勝率五成
洛杉磯湖人在過去10場比賽中取得5勝5敗。這段期間湖人的團隊命中率仍維持一定水準，唐西奇場均能繳出「大三元」等級的數據。而湖人的優勢在於關鍵時刻的判斷力，但禁區鞏固是一大隱憂，近3戰籃板數總共輸對手29個，彷彿內線唱空城。
鳳凰城太陽：陷入低迷 近期苦吞2連敗
鳳凰城太陽近況不佳，近10場比賽僅取得3勝7敗。由於主將布克缺陣，太陽的進攻效率大幅下滑，近5場比賽場均得分僅108.5分。此外，太陽近期的讓分盤表現低迷（ATS 0勝5敗），顯現出在缺少核心的情況下，戰力整合仍面臨巨大困難。
✳️焦點球星
洛杉磯湖人：詹姆斯、唐西奇
即將年滿 42 歲的「不老傳奇」本季場均仍能穩健貢獻21.7分、7助攻。在東契奇加盟後，詹姆斯大幅釋放了控球壓力，轉而投入更多精力在空切進攻與關鍵時刻的防守判斷。他豐富的季後賽經驗與場上領導力，依然是紫金軍團在僵持局面下的定海神針。而唐西奇作為球隊的新任戰術發動機，唐西奇本季場均斬獲32.5分、8.6助攻，個人得分與組織能力皆處於巔峰。他與詹姆斯之間發展出的「高位雙擋」戰術，讓對手在換防與包夾間疲於奔命。這組具備頂尖球商與視野的夢幻雙核，已然成為西區各隊防線的共同夢魘。不過前一場唐西奇在關鍵時刻的「拒投」，引發網路上廣泛討論，這場比賽能否重拾信心，也是一大關注焦點。
鳳凰城太陽：格林、威廉斯
在頭號球星布克（Devin Booker）因傷缺陣的陣痛期，格林扛起了進攻大旗。本季他展現出更成熟的切入選擇，場均貢獻13.3分，他的爆發力是太陽在陷入得分荒時現階段的唯一解答，其單打效率將決定太陽能否在開局咬住比分。而馬克·威廉斯（Mark Williams）身為年輕中鋒則在禁區展現驚人效率，場均能貢獻11.7分、8.0籃板。面對湖人較為薄弱的禁區屏障，威廉斯的護框能力與進攻籃板後的二波補籃，將是太陽捍衛主場最重要的防禦防線。
✳️傷兵名單
洛杉磯湖人： Jaxson Hayes（每日觀察）、Rui Hachimura（每日觀察）
鳳凰城太陽： Devin Booker（髖部傷勢，缺陣）、Dillon Brooks（手部骨折，缺陣）、Jordan Goodwin（小腿，缺陣）、Cole Anthony（個人因素未隨隊）、Haywwod Highsmith（膝蓋，缺陣）
✳️2月27日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
|時間
|對戰組合
|8:00 AM
|夏洛特黃蜂 vs 印第安納溜馬
|8:00 AM
|邁阿密熱火 vs 費城76人
|8:30 AM
|休士頓火箭 vs 奧蘭多魔術
|8:30 AM
|聖安東尼奧馬刺 vs 布魯克林籃網
|9:00 AM
|華盛頓巫師 vs 亞特蘭大老鷹
|9:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs 芝加哥公牛
|9:00 AM
|沙加緬度國王 vs 達拉斯獨行俠
|10:00 AM
|洛杉磯湖人 vs 鳳凰城太陽
|10:00 AM
|紐奧良鵜鶘 vs 猶他爵士
|11:00 AM
|明尼蘇達灰狼 vs 洛杉磯快艇
