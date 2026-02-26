我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊主帥圖齊（Gianluca Tucci）在此役排出的先發陣容為：陳盈駿、林庭謙、劉錚、雷蒙恩以及高柏鎧。

2027世界盃男籃資格賽今日移師新莊體育館，上演備受矚目的「台韓大戰」。中華男籃在經歷首階段傷兵與陣容調整後，今（26）日先發五人出爐，最令人驚豔的莫過於本季在職籃賽場表現亮眼的新星雷蒙恩，披上國家隊戰袍後首度擔綱先發以及「CBA三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙領軍，搭配歸化中鋒高柏鎧，誓言擊退強敵南韓。其中，身披臺北台新戰神戰袍的雷蒙恩成為此役「先發奇兵」，他在今年職籃賽場繳出場均10.73分、5.14助攻及2.99籃板的全能數據，不僅展現優異的運動天賦，更在阿巴西、周桂羽傷退後的鋒線空缺中脫穎而出。南韓隊則推出李賢重、李政炫、李承炫、姜志勳與申勝民先發。面對陣中擁有李賢重、李政炫等旅外強將的南韓隊，知名專欄作家李亦伸指出，中華隊要創造奇蹟有三大關鍵。首先是「鞏固禁區」，在歸化中鋒阿提諾（Will Artino）未入選的情況下，高柏鎧必須獨自捍衛禁區，減少南韓發動快攻的機會。其次是「針對性防守」，南韓隊先發五人派出李賢重、李政炫、李承炫、姜志勳與申勝民，進攻核心李賢重與李政炫外線火力兇猛，中華隊必須加強防擋拆及外線壓迫。最後則是「核心發揮」，旅外經驗豐富的陳盈駿與劉錚需穩定戰局，帶領本土新銳丁聖儒、李家慷等人打出侵略性。雖然游艾喆成為此役最大遺珠，且鋒線核心阿巴西因傷缺陣，但「台灣隊長」劉錚的回歸與高柏鎧的禁區防守，仍讓中華隊具備一戰實力。中華隊目前正全力尋求資格賽首勝，而剛對中國拿下二連勝的南韓隊士氣正旺。