▲台灣港務公司舉辦115年金舫獎頒獎儀式，由台灣港務公司董事長周永暉(中)頒獎給裝卸承攬業者，以表彰對港務的卓越貢獻。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司舉辦115年金舫獎頒獎儀式，由台灣港務公司董事長周永暉(左)頒發港埠特別貢獻獎，給高群裝卸公司董事長王武雄(右)，以表彰其對港務的卓越貢獻。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司舉辦115年金舫獎頒獎儀式，由台灣港務公司總經理王錦榮(左3)頒發年度卓越獎，給中油公司由副總經理許晉榮(左2)、麗星夢郵輪公司經理游懿倫(右2)等業者，以表彰對港務的卓越貢獻。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司舉辦115年金舫獎頒獎儀式，由台灣港務公司總經理王錦榮(左2)頒發港埠永續獎，給台灣塑膠公司由總經理室協理楊志成(右2)等業者，以表彰對港務的卓越貢獻。(圖／記者黃守作攝)

台灣港務公司25日，在高雄港旅運中心，舉辦115年金舫獎頒獎儀式，會中表揚貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越等領域共計30家港區績優業者獲得此一殊榮，以及首度頒發金舫獎之港埠特別貢獻獎給高群裝卸公司董事長王武雄，以表彰其對港務卓越之貢獻。台灣港務公司115年金舫獎頒獎儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉與總經理王錦榮共同主持，有台灣港群各港航各界代表與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，金舫獎是台灣港務公司為表揚貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越等領域港區績優業者所設之獎項，今(115)年首度頒發金舫獎之港埠特別貢獻獎給高群裝卸公司董事長王武雄，以表彰其對港務卓越之貢獻。周永暉說，高群裝卸公司董事長王武雄是促成高雄港成為倫敦金屬交易所(LME)在我國唯一非鐵金屬遞交港的重要推手，並成功打造高雄港成為國際紙漿發貨基地，其對提升自由貿易港區營運量能，以及帶動產業發展，實有卓越貢獻。會中，由台灣港務公司董事長周永暉頒獎給船務代理業者、裝卸承攬業者，以及港埠特別貢獻獎，給高群裝卸公司董事長王武雄，以表彰其對港務的卓越貢獻。台灣港務公司總經理王錦榮則頒發年度卓越獎，給中油公司由副總經理許晉榮、麗星夢郵輪公司經理游懿倫等業者，以及頒發港埠永續獎，給台灣塑膠公司由總經理室協理楊志成等業者，以表彰對港務的卓越貢獻。周永暉指出，台灣港務公司未來將持續優化港口營運效能，並落實環境、社會與公司治理目標，並與航港夥伴攜手合作，在既有基礎上穩步前行，引領台灣港群開創新局。