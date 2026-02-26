大樂透第115000027期今（26）日大年初十開獎，大樂透頭獎1億元、大樂透春節加碼活動也持續進行中，一直到3月3日連續20天加開。目前100萬元「春節大紅包」剩119組、「春節小紅包」剩下231組未送出，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月26日（週四）初九大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看嶄新一年好運是否降臨在你身旁。
🟡2月26日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000027期）
大樂透獎號：01、16、22、24、47、48，特別號07。
49樂合彩：01、16、22、24、47、48。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：04、10、12、13、17、22、28、46、48。
春節小紅包：29。
今彩539：03、06、09、31、39。
39樂合彩：03、06、09、31、39。
3星彩：0、5、2。
4星彩：7、5、4、5。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透玩法速懂！中獎規則、開獎時間一次看
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。根據台彩官網數據，頭獎中獎機率僅1398萬分之一，想要中獎十分不容易。
大樂透春節加碼規則整理！春節加碼大紅包、小紅包玩法一覽
台灣彩券公司公布的2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾在春節購買大樂透，可以對正彩、大紅包、小紅包三種獎項。
📍春節紅包開獎方式：加碼期間內，每期除原本獎號外，會另外自01至49號中隨機產生9個「春節大紅包」號碼，再從其餘40個號碼中抽出1個「春節小紅包」號碼，兩種紅包號碼不會重複。
📌春節大紅包中獎規則：加開的9個號碼中，對中6碼即為中獎，每組獎金100萬元。如同一組號碼有2注以上中獎，獎金將依中獎注數均分。
📌春節小紅包中獎規則：在加開9碼中對中5碼，且同時命中小紅包所開出的那1碼，即可獲得10萬元。若同組號碼出現多注中獎，同樣按注數比例分配該組獎金。
