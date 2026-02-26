我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市前市長林智堅今（26）日傳出職涯新動向，據了解將接任聯邦租賃董事長。隨後，林智堅透過臉書發文，證實已接受全新的工作邀約，媒體報導稱他「又找到工作了」，林智堅幽默回應，強調工作本就要靠自己找，與大眾無異。他表示，自2022年卸下市長職務後，沒有擔任黨職或公職，而是回歸平凡，過著工作、陪伴家人與運動的日常。林智堅分享兩年多來的生活，表示自己不僅體驗滑雪、學會潛水，也做重量訓練，將重心放在養好身體與經營生活。坦言年過半百，走過人生不同階段後，看待事物的角度早已不同，對於各界的關心始終心存感激，展現出遠離政治紛擾後的豁達態度。即將踏入的全新領域，林智堅強調做出決定就全力以赴。他認為，人生就像滑雪一樣，起初難免跌跌撞撞，關鍵在於靠自己的努力站起來並持續練習，最終才能在雪道上自在奔馳，看見不一樣的風景，展現出他對轉戰商界、開啟職涯新篇章的決心與期待。林智堅2009年首次當選新竹市議員，2014年當選新竹市長，39歲的年紀成為當時全台最年輕的首長，2018年連任。2022年接受民進黨徵召參選桃園市長，但在選戰期間陷入論文爭議，隨後退出選舉淡出政壇。