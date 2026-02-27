高雄飯店狂推餐飲優惠活動！高雄洲際酒店表示，酒店內2樓的「HAWKER 好客南洋餐廳」將自2026年3 月4日至4月30日推出期間限定「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，每位最低880元＋10%起，享有主餐之外，15道菜色通通都可無限續點。而高雄萬豪酒店則是迎來五週年慶，推出歷年最超值的「消費5000送5000」的震撼回饋。
高雄洲際酒店內的「HAWKER 好客南洋餐廳」，以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，於高雄洲際酒店原汁呈現南洋料理的經典風味。特別選於3月4日至4月30日，推出期間限定「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，期望以更精緻從容的方式演繹東南亞多國代表料理。
15道南洋經典菜色 都可無限量續點
此活動集結超過15道的南洋經典風味，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，餐價分兩種，克拉碼頭Clarke Quey每位880元+10%、紅燈碼頭Clifford Pier每位1080元+10%，菜色從香脆噴發的「金沙魚皮」、香麻濃郁的「印尼巴東醬炒海鮮」、傳承道地的「新加坡肉骨茶」與「馬來咖哩雞」，至經典甜品「椰絲球」等。
高雄洲際酒店並提到，此次企劃同步呼應 高雄市政府行政暨國際處 舉辦的「日光海島生活節」，高雄洲際酒店總經理周亞夫（Tony Geerts）也表示：「高雄的熱情與包容性，讓這座海港城市既在地也國際，與南洋料理的精神不謀而合，我們希望藉由多元餐飲體驗與來自世界各地的遊客交流。」
🟡高雄洲際期間限定《南洋集錦巡禮》活動一覽：
日期：2026 年 3 月 4 日至 4 月 30 日
時段：每週一、三、四、五 11:30 - 14:30（每週二公休，國定假日 、特殊節日不適用）
每位餐價：
▪️克拉碼頭 Clarke Quey每位880元+10%
▪️紅燈碼頭Clifford Pier每位1080元+10%
高雄萬豪酒店五週年 消費5000送5000
高雄萬豪酒店則是迎來五週年慶，推出歷年最超值的「消費5000送5000」的震撼回饋。3月16日至3月31日期間，於館內任一餐廳(不含餐廳包廂及宴會廳)單筆消費每滿5000元，即贈5000元餐飲抵用券(500元面額共10張)，於下次單筆消費每滿2000元即可折抵一張(餐廳包廂及宴會廳不適用)，折抵無上限，相當於75折優惠，使用期限至9月30日。
多道菜色特價僅555元 最優打至63折
此外，高雄萬豪酒店旗下餐廳也於3月1日至3月31日同步推出「五週年限定料理」驚喜價，許多菜色都特價555元+10%，像是京心咖啡廳「泰式咖哩海鮮滑蛋」(原價720元+10%)，還有京樂日本料理的「炭烤伊比利豬」(原價880元+10%)、「綜合生魚片」(原價720元+10%)等菜色，最優有約63折之折扣。
高雄萬豪酒店同步推出「五週年住房專案」，即日起至5月31日，專案預訂經典客房、豪華客房或豪華家庭房，
每晚6416元起(含稅及服務費)，再贈1500元餐飲抵用券；雙人房每房每晚贈一張，家庭房直接送兩張， 再享平日(週一至週四)加購高鐵票75折、 假日及疏運期間85折優惠。入住期間 為3月1日至8月31日，橫跨春夏旅遊旺季。
🟡高雄萬豪酒店五周年慶優惠活動一覽
▪️優惠一：消費5000送5000
活動日期：3月16日至3月31日
活動內容：酒店內任一餐廳(不含餐廳包廂及宴會廳)單筆消費滿5000元，即贈5000元餐飲抵用券(500元面額共10張)，於下次單筆消費每滿2000元即可折抵一張。
▪️優惠二：「五週年限定料理」驚喜價
活動日期：3月1日至3月31日
活動內容：酒店內餐廳多道菜色特價555元，最優有約63折之折扣。
▪️優惠三：「五週年住房專案」
活動日期：即日起至5月31日
活動內容：預訂經典客房、豪華客房或豪華家庭房，
每晚6416元起(含稅及服務費)，再贈1500元餐飲抵用券。
資料來源：高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店
