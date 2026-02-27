高雄飯店狂推餐飲優惠活動！高雄洲際酒店表示，酒店內2樓的HAWKER 好客南洋餐廳」將自2026年3 月4日至4月30日推出期間限定「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，每位最低880元＋10%起，享有主餐之外，15道菜色通通都可無限續點。而高雄萬豪酒店則是迎來五週年慶，推出歷年最超值的「消費5000送5000」的震撼回饋。

高雄洲際酒店內的HAWKER 好客南洋餐廳」，以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，於高雄洲際酒店原汁呈現南洋料理的經典風味。特別選於3月4日至4月30日，推出期間限定「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，期望以更精緻從容的方式演繹東南亞多國代表料理。

▲高雄洲際酒店「HAWKER 好客南洋餐廳」推出期間限定「南洋集錦巡禮」活動，15道菜色可無限續點吃到飽。（圖／高雄洲際提供https://ickaohsiung.com）
15道南洋經典菜色  都可無限量續點

此活動集結超過15道的南洋經典風味，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，餐價分兩種，克拉碼頭Clarke Quey每位880元+10%、紅燈碼頭Clifford Pier每位1080元+10%，菜色從香脆噴發的「金沙魚皮」、香麻濃郁的「印尼巴東醬炒海鮮」、傳承道地的「新加坡肉骨茶」與「馬來咖哩雞」，至經典甜品「椰絲球」等。

高雄洲際酒店並提到，此次企劃同步呼應 高雄市政府行政暨國際處 舉辦的「日光海島生活節」，高雄洲際酒店總經理周亞夫（Tony Geerts）也表示：「高雄的熱情與包容性，讓這座海港城市既在地也國際，與南洋料理的精神不謀而合，我們希望藉由多元餐飲體驗與來自世界各地的遊客交流。」

▲高雄洲際酒店「HAWKER 好客南洋餐廳」推出期間限定「南洋集錦巡禮」活動。（圖／高雄洲際提供https://ickaohsiung.com）
🟡高雄洲際期間限定《南洋集錦巡禮》活動一覽：

日期：2026 年 3 月 4 日至 4 月 30 日

時段：每週一、三、四、五 11:30 - 14:30（每週二公休，國定假日 、特殊節日不適用）

每位餐價
▪️克拉碼頭 Clarke Quey每位880元+10%
▪️紅燈碼頭Clifford Pier每位1080元+10%

高雄萬豪酒店五週年  消費5000送5000

高雄萬豪酒店則是迎來五週年慶，推出歷年最超值的「消費5000送5000」的震撼回饋。3月16日至3月31日期間，於館內任一餐廳(不含餐廳包廂及宴會廳)單筆消費每滿5000元，即贈5000元餐飲抵用券(500元面額共10張)，於下次單筆消費每滿2000元即可折抵一張(餐廳包廂及宴會廳不適用)，折抵無上限，相當於75折優惠，使用期限至9月30日。

▲高雄萬豪酒店迎來五週年，推出館酒店內餐廳(不含餐廳包廂及宴會廳)單筆消費每滿5000元，即贈5000元餐飲抵用券。（圖／高雄萬豪酒店提供www.khhmarriott.com）
多道菜色特價僅555元  最優打至63折

此外，高雄萬豪酒店旗下餐廳也於3月1日至3月31日同步推出「五週年限定料理」驚喜價，許多菜色都特價555元+10%，像是京心咖啡廳「泰式咖哩海鮮滑蛋」(原價720元+10%)，還有京樂日本料理的「炭烤伊比利豬」(原價880元+10%)、「綜合生魚片」(原價720元+10%)等菜色，最優有約63折之折扣。

高雄萬豪酒店同步推出「五週年住房專案」，即日起至5月31日，專案預訂經典客房、豪華客房或豪華家庭房，每晚6416元起(含稅及服務費)，再贈1500元餐飲抵用券；雙人房每房每晚贈一張，家庭房直接送兩張，再享平日(週一至週四)加購高鐵票75折、假日及疏運期間85折優惠。入住期間為3月1日至8月31日，橫跨春夏旅遊旺季。

▲高雄萬豪酒店迎來五週年，推出住房優惠。（圖／高雄萬豪酒店提供www.khhmarriott.com）
🟡高雄萬豪酒店五周年慶優惠活動一覽

▪️優惠一：消費5000送5000
活動日期：3月16日至3月31日
活動內容：酒店內任一餐廳(不含餐廳包廂及宴會廳)單筆消費滿5000元，即贈5000元餐飲抵用券(500元面額共10張)，於下次單筆消費每滿2000元即可折抵一張。

▪️優惠二：「五週年限定料理」驚喜價
活動日期：3月1日至3月31日
活動內容：酒店內餐廳多道菜色特價555元，最優有約63折之折扣。

▪️優惠三：「五週年住房專案」
活動日期：即日起至5月31日
活動內容：預訂經典客房、豪華客房或豪華家庭房，每晚6416元起(含稅及服務費)，再贈1500元餐飲抵用券。

資料來源：高雄洲際酒店高雄萬豪酒店

