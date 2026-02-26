我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團欲將《晶片國安法》草案」列為此會期優先法案，限制台積電海外設廠規模，未經國會同意，不得對外輸出。經濟部長龔明鑫今（26）日示警，政府現在已經有投審會機制，可以完整把關，若推動《晶片國安法》，反而是走回頭路閉關自守，因此持保留態度，且若過度限制反而可能促使企業將研發移往海外，破壞台灣「矽盾」。國民黨團新會期公布優先法案，拋出《晶片國安法》，限制企業在海外的設廠規模，未經國會同意不得對外輸出。國民黨黨團總召傅崐萁要求行政院提出《國家安全與核心技術保護條例》草案，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制。龔明鑫表示，法規詳情尚不了解，但經濟部已有完備投審機制，由跨部會來審議，「針對這個案子它對於是不是有國家安全的疑慮，或是對整體產業的一些效益」，認為這套機制已經運行多年，相當完整。對於《晶片國安法》必要性，他則持保留意見，認為若太嚴格的限制，就是走回頭路，反倒讓台灣研發技術無法在國際上不能適用，反而會弱化台灣技術成長發展機會，破壞「矽盾」，也就是大量產、最賺錢在台灣，研發中心也在台灣。