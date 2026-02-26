我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選，經協調後拍板採取7成民調、3成黨員投票，預計於3月25日到27日進行民調，28日完成黨員投票與開票。對此，資深媒體人黃揚明指出，徐欣瑩始終堅持全民調，但在陳見賢不同意下，黨中央最終依辦法執行。相較於藍營初選陷入激戰，民進黨「好整以暇」的姿態，靜待藍軍內鬥結束，預計4月初視情勢再行徵召。黃揚明分析，這種「73制」對在黨員投票佔優勢的候選人極為有利，甚至可能出現民調領先、卻因黨員投票微幅落後而「翻車」的變數，因此兩陣營現在都面臨民調要贏、黨員投票也不能輸的壓力。儘管兩方口頭上都喊話不要黨內互打，但制度設計已讓雙方沒有退路，未來一個月的交鋒勢必更緊繃，任何一方都不能掉以輕心。事實上，藍營內部的裂痕早已刀刀見骨，雙方陣營過去一個多月互相指責，一邊猛攻對手背景不單純，另一邊則批評對方曾脫黨不忠誠，內耗已讓藍營的新竹縣政權越來越不穩。隨著初選進入倒數，雙方陣營交鋒是否進一步升級，選後若不能整合，恐面臨失守危機。