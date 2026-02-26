我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（26）日持續在臺北大巨蛋進行，高齡85歲的「世界全壘打王」王貞治今日現身大巨蛋，觀看福岡軟銀鷹與經典賽中華隊的賽前打擊練習。王貞治受訪時表示，大巨蛋的落成，對選手的意識會產生很大的改變，他也希望球迷能多進場替選手加油，「球迷越熱情，選手為了回報支持，就會越努力，成績也會更好。期待台灣球迷能繼續給予中華隊與台灣棒球選手更多、更熱情的支持。」2023年臺北大巨蛋開幕時，王貞治親身來台參與，相隔3年再度踏入大巨蛋，王貞治說，「這座巨蛋的落成對選手的意識會產生很大的影響與改變。對球迷來說，有這麼好的球場看球也是很棒的。環境的提升會帶動選手的意識與鬥志。」王貞治表示，日本目前有5座巨蛋，台灣現在也有了臺北大巨蛋，且聽說未來還有更多計畫，「希望有更好的環境讓球迷享受棒球與運動。」同時王貞治也呼籲球迷多多進場為選手加油，「選手因為有球迷支持才能奮力拚戰。他希望大家能多走進這麼棒的球場，共同提升整體的運動風氣。」王貞治進一步表示，「球迷的熱情加油是選手成長的最大動力。球迷越熱情，選手為了回報支持，就會越努力，成績也會更好。期待台灣球迷能繼續給予中華隊與台灣棒球選手更多、更熱情的支持。」談到此次的台日交流賽，王貞治直言，球隊光靠練習是無法提升成績的，必須透過實戰比賽累積經驗，「這種國際交流賽對選手有正面影響。希望不只是台日交流，整個亞洲未來都能有更多比賽，互相提升水準。選手在比賽中贏球後，會產生『下次還要再贏』的動力，這對成長非常有幫助。」此次來台，王貞治除了觀賽，還舉辦棒球講座，他告訴小朋友，現在很多技術做不到是自然的，不要因此難過，「現在的職棒選手小時候也並非什麼都會。只要肯努力、不斷練習並思考，慢慢就會成長。千萬不要因為現在做不到，就覺得以後也做不到。」王貞治認為，選手能打到職業，技術水準都已經很高，要再突破很難，「在這種階段，必須學會從別人身上『偷學』優點，觀察別人的強項並思考是否適合自己。達到高層次後，要更有勇氣去挑戰和嘗試，才能在眾多優秀選手中脫穎而出。」被問到台灣對他來說有何意義，王貞治說，「台灣與日本的想法與理念非常接近，彼此很容易理解。在運動世界裡，這種深厚的交流能讓雙方共同提升。在我心中，兩國是非常接近的朋友，希望未來能有更多合作與成長。」