台達電今（26）日舉行法人說明會，經營團隊針對AI布局、產能規劃及資本支出提出最新展望。台達電董事長鄭平指出，AI相關產品需求持續樂觀，其中800V高壓直流（HVDC）產品將於今年下半年開始出貨，但預計到2027年將對營收才會產生顯著貢獻。受惠於全球資料中心擴張，台達電去年AI伺服器相關產品營收佔比已達兩成，其中液冷散熱技術貢獻約9%。鄭平指出，隨著客戶需求持續增加，預期今年AI相關產品的營收佔比將進一步提升。另，固態變壓器（SST）目前正與客戶進行測試中。另，在產能上，目前產能吃緊，訂單能見度已滿至兩年後，計畫評估擴產計畫或尋找新據點。台達電去年資本支出達461億元，其中設備投資佔比約六成。為因應市場的快速成長，鄭平說，今年資本支出金額將持續增加，投資重點仍聚焦AI、資料中心。然而，AI資料中心發展仍有不少限制，鄭平坦言目前市場確實存在土地、水電力供應及缺工等結構性問題，各界競爭激烈。不過，他強調相關影響目前均在可控範圍內，但仍持樂觀態度。