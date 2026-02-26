三星Galaxy S26系列正式亮相，再度掀起換機話題。隨著上一代S25價格持續下滑，不少消費者開始猶豫，究竟該撿便宜入手舊款旗艦，還是加價直上新機？3C達人廖阿輝 也分析指出，今年S26的升級幅度可說是近三年來相對有感的一次，包括充電效率提升、相機光圈加大以及AI功能強化，都屬於實用型升級。不過，他也直言，是否值得升級仍要回歸個人需求與預算考量。究竟該買舊款高性價比，還是追求最新規格？本篇一次整理重點，幫助讀者做出選擇。
S26 Ultra 獨佔神級「防窺螢幕」
如果極度重視隱私的用戶，直上 S26 Ultra 絕對不會後悔。這次 S26 Ultra 獨家導入了討論度爆表的「防窺螢幕」技術，透過關閉螢幕部分像素，達成側邊視覺遮蔽的效果。廖阿輝特別點出這是本代最實用的「殺手級功能」，因為開啟後幾乎沒有後遺症，平常不開就是高畫質的傳統螢幕，大讚「每一支手機都應該加入這個功能」。更聰明的是，可以指定在開啟網銀、密碼管理等特定App，或是彈出 LINE 等私人訊息視窗時「全自動啟動」非常實用。
相機升級尬 AI橘貓用語音秒變黑貓
廖阿輝認為今年的 Galaxy AI 更加成熟，現在連打開 Gemini 都不用，直接在內建相片編輯器就能用語音或文字進行修改，他甚至成功將照片中的橘貓完美變成黑貓或虎斑貓，流暢度極高，讓他大喊「加分」。
相機硬體部分，S26 Ultra 廣角主鏡頭光圈加大至 f/1.4，大幅提升夜間進光量；錄影更加入類似運動相機的 360 度鎖定防手震功能，怎麼旋轉畫面都能維持在正中間，而全系列的前鏡頭也導入了新的 AI 人像演算法，對喜歡自拍與拍Vlog的用戶是一大福音。
60W快充加持、全系列支援 eSIM
雖然 S26 Ultra 電池維持在 5000 mAh，但得益於處理器與系統的調校，續航表現預期會相當優異。同時，S26 Ultra 將有線快充速度大幅提升至 60W，官方數據顯示只需 30 分鐘就能充至 75%。無線充電也支援到最新的 Qi 2.2 25W 標準。更令台灣星粉振奮的是，廖阿輝在現場確認，台灣上市的 S26 全系列都將搭載台灣用戶苦等已久的「實體雙卡 + eSIM」組合，對於常出國旅遊的用戶來說絕對是一大換機誘因。
購買建議：該直上新機，還是買前代？
廖阿輝提到，今年 S26 確實是近三年來進步最明顯的一代，尤其是 S26 Ultra 的升級幅度最大。雖然國外傳出定價可能凍漲，但台灣市場不排除會有小幅調漲。至於該怎麼選？他說，取決於你會不會用到這些新功能，如果有重度攝影需求、常拍演唱會需要五倍長焦，或者極度渴望體驗最新的 AI 語音修圖與獨家防窺螢幕，那麼直上 S26 Ultra 絕對值得。但如果只是日常輕度使用，用不到上述的新功能，那麼將錢省下來購買前代產品，依然是擁有極高性價比的聰明選擇。
資料來源：三星、3C達人廖阿輝
