鄭習會何時登場，國民黨主席鄭麗文鎖定在上半年完成，媒體人黃暐瀚直言，若此行真如鄭麗文所說能替國民黨大加分，那乾脆等到年底選前兩週再出訪北京，效果更直接。他進一步爆料，藍營內部其實並非如此樂觀，甚至有新科立委私下憂心忡忡。黃暐瀚指出，立法院研討會有藍委因擔心鄭習會的時機與效應，低聲向鄭麗文詢問，卻換來主席當場高聲回應，強調訪中、赴美都會在上半年完成，自信表示鄭習會一定大加分。然而，台上信心滿滿，台下卻面面相覷，不少藍委嚇爛，擔憂此舉可能影響年底選情。他分析國民黨近幾屆總統大選得票走勢，2008年與2012年，馬英九分別拿下765萬與689萬票成功連任；但2016年朱立倫僅得381萬票落選，2020年韓國瑜獲552萬票仍敗選，2024年侯友宜則是467萬票未能勝出。黃暐瀚直言，自2015年兩岸領導人會面後，國民黨總統候選人得票，從沒有再突破600萬票門檻。藍營長期認為能與對岸互動是自身優勢，但現實選票顯示，當與對岸距離拉近，反而可能在台灣主流民意中產生疑慮，與總統寶座漸行漸遠。不過，黃暐瀚提出但書，若鄭習會能換來具體成果，比如對岸公開承諾不對台動武、尊重台灣自由民主體制，且不強迫統一，那麼或許才能真正不失分，甚至為國民黨帶來加分效果。黃暐瀚反問「如果鄭主席那麼有自信，就應該選前再去，好幫國民黨年底選舉大加分！」