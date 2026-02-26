我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣政府與美國政府2月中旬簽署「台美對等貿易協定」（ART），但隨即又被美國最高等法院否決，讓ART懸在空中。其中，民眾心心念念美規車進口關稅調降至0%，經濟部長龔明鑫今（26）日強調，所有稅賦修正都需要經過國會，須等到協定文本送國會審查通過後，各部會才能配合辦理降稅。換言之，美規車進口關稅調降還要再等等。據ART內容，美國製小客車來台灣將免除17.5%的進口車關稅，降至0%，至於小貨車關稅則是從21.7%降至10%。但因為美國最高等法院裁示，對等關稅所因循的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅違憲，也導致ART失所附麗，是否還可以依循相關規定仍必須與美方進一步確認。對於國人希望等到關稅歸零後買到便宜美規車，龔明鑫表示，所有稅賦修正都需要經過國會，須等到協定文本送國會審查通過後，各部會才能配合辦理降稅。另外，目前美方祭出122關稅屬於過渡性臨時關稅，以目前實施的10%稅率疊加最惠國待遇（MFN）。龔明鑫說，雖較去年8月對等關稅暫時稅率20%疊加MFN好，但還是與韓國等競爭對手有差距，使得台灣產業競爭略顯不利。龔明鑫表示，企業界多期盼仍希望早日完成台美對等貿易協定，讓產業與競爭對手處於相同立足點，甚至是擴大競爭優勢；政府也會與美方共同努力，盼能儘速解決問題。