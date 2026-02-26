我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（26）日由日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹交手2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，軟銀推出本季剛加盟的「龍之子」徐若熙先發，賽前軟銀會長王貞治受訪時，談到徐若熙近期的表示，並指出球速真的很快，不過球路稍微偏高，容易遭到打者狙擊，希望趁著開季前1個月，改善球路偏高的問題，「他一定能有非常優異的表現。」徐若熙今天以軟銀先發投手身份交手中華隊，返台前徐若熙進行了2次Live BP，第一次表現不理想，面對8名打者被敲出4安。第二次面對11名打者，被敲出3次安打，另外送出2次三振。王貞治此次隨軟銀來台，今日賽前受訪時，被問到對徐若熙的期許，他表示，目前還沒有在現場親眼看過徐若熙投球，但在電視上看到他在Live BP的表現，「球速真的很快。不過，我覺得他的球路還是稍微偏高了一點。」王貞治直言，只要球路偏高，一旦被打者抓到時機，且對方有力氣，很容易就會變成長打。王貞治認為，目前可能還在調整階段，距離球季開幕還有1個月，希望徐若熙能透過身體記憶，學習如何把球壓低，「如果能改善這個問題，他一定能有非常優異的表現。」