台北市政府宣布推出「育兒減少工時計畫」，意外掀起朝野口水戰。國民黨立委王鴻薇今（26）日臉書發文痛批，民進黨立委范雲對相關政策收割又抹黑，直言「自己卡預算擋社福，還敢做賊喊捉賊」。台北市長蔣萬安日前宣布，3月1日起率全國之先推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下子女的家長，每日可彈性減少1小時工時，由市府補助減少工時薪資的八成，盼減輕育兒家庭負擔。不過，民進黨立委范雲則表示，相關理念早在2024年總統大選期間即被提出，並提及總統賴清德曾將類似政策列為政見，質疑在野黨曾阻擋相關預算。王鴻薇出手反擊，范雲所稱的政見，實際上屬於115年度新興資本支出及新增計畫內容，而該筆預算原本早有機會處理。她表示，國民黨與民眾黨團早在1月上旬就提案，主張讓攸關民生的新興計畫能先行動支，但遭民進黨團以「總預算要過就是全部過」為由反對，拒絕分案處理。王鴻薇質疑，民進黨團不同意在野黨提出的新興計畫優先動支，如今卻反過來指控在野黨卡預算，根本是混淆視聽。她直言，范雲大轉彎「自己卡預算擋社福，怎麼就都忘了？」痛批民進黨只為政治鬥爭，才被蔣萬安搶得先機，「范雲怎麼還好意思做賊喊捉賊？收割別人政績？」，育兒政策淪為口水之爭。