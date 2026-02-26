已故性犯罪者「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，又譯艾普斯坦）檔案揭密風暴持續延燒，英媒揭露，愛潑斯坦至少在全美租有6間秘密儲藏室，藏有「性奴訓練手冊」、女性裸照、私密影片等大量證物，其中還有3台被認為藏有受害者者名單的電腦去向成迷。
英國《每日電訊報》披露，2005年警方突襲之前，愛潑斯坦曾僱用私家偵探從他的佛州房產中搬走物品，將這些證物藏起來，以免被調查人員發現。這些物品被存放在棕櫚灘附近的一處倉庫，是愛潑斯坦在16年間租用的至少六個儲物櫃之一。
該報取得的清單顯示，藏匿的證物包括：3台電腦、29本通訊錄，以及一份長達3頁的佛羅里達州按摩師名單；受害者照片的裸照、數十本色情雜誌、多捲涉及青少年色情內容的VHS錄影帶與DVD；一捲8mm錄影帶，內容顯然包含某人在浴室及一名穿著內衣女性的畫面；兩本「性奴隸訓練手冊」、性玩具、女性內衣，超過2000美元的現金、隱藏武器許可證和哈佛大學證件。
美國聯邦調查局（FBI）多年後取得了其中兩台電腦硬碟的副本，但目前尚不清楚倉庫中的實物是否曾被尋獲。搜查令顯示美國當局從未搜查過這些倉庫，即其中可能包含愛潑斯坦及其同僚相關且未曾面世的證據。美國當局長期懷疑艾普斯坦在2005年10月其棕櫚灘豪宅遭到首次重大搜查前就接獲了通報。
當時，與監控攝影機相連的電腦資料似乎遺失，引發愛潑斯坦可能在他人不知情的情況下錄製了露骨影像，用於個人性滿足或勒索目的的猜測。
許多受害者相信愛潑斯坦在所有房產中都裝有秘密攝影機。儘管FBI先前的內部備忘錄稱沒有證據支持艾普斯坦錄製受害者受害過程或涉及其他男性的說法，但本月稍早的消息指出，愛潑斯坦曾在2014年要求員工將攝影機安裝在面紙盒內，並提到「俄羅斯人可能會派上用場」。
其他被公開的文件顯示，被捕前夕，愛潑斯坦多次透過電子郵件命令員工及私家偵探銷毀錄影帶並清除電腦資料。2014年5月，一位名叫威廉墨菲（William Murphy）的人與艾普斯坦的會計師理查卡恩（Richard Kahn）、紐約管家莫溫德拉克魯茲（Merwin Dela Cruz），詳細討論摧毀曼哈頓豪宅伺服器室內的電腦設備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
該報取得的清單顯示，藏匿的證物包括：3台電腦、29本通訊錄，以及一份長達3頁的佛羅里達州按摩師名單；受害者照片的裸照、數十本色情雜誌、多捲涉及青少年色情內容的VHS錄影帶與DVD；一捲8mm錄影帶，內容顯然包含某人在浴室及一名穿著內衣女性的畫面；兩本「性奴隸訓練手冊」、性玩具、女性內衣，超過2000美元的現金、隱藏武器許可證和哈佛大學證件。
美國聯邦調查局（FBI）多年後取得了其中兩台電腦硬碟的副本，但目前尚不清楚倉庫中的實物是否曾被尋獲。搜查令顯示美國當局從未搜查過這些倉庫，即其中可能包含愛潑斯坦及其同僚相關且未曾面世的證據。美國當局長期懷疑艾普斯坦在2005年10月其棕櫚灘豪宅遭到首次重大搜查前就接獲了通報。
當時，與監控攝影機相連的電腦資料似乎遺失，引發愛潑斯坦可能在他人不知情的情況下錄製了露骨影像，用於個人性滿足或勒索目的的猜測。
許多受害者相信愛潑斯坦在所有房產中都裝有秘密攝影機。儘管FBI先前的內部備忘錄稱沒有證據支持艾普斯坦錄製受害者受害過程或涉及其他男性的說法，但本月稍早的消息指出，愛潑斯坦曾在2014年要求員工將攝影機安裝在面紙盒內，並提到「俄羅斯人可能會派上用場」。
其他被公開的文件顯示，被捕前夕，愛潑斯坦多次透過電子郵件命令員工及私家偵探銷毀錄影帶並清除電腦資料。2014年5月，一位名叫威廉墨菲（William Murphy）的人與艾普斯坦的會計師理查卡恩（Richard Kahn）、紐約管家莫溫德拉克魯茲（Merwin Dela Cruz），詳細討論摧毀曼哈頓豪宅伺服器室內的電腦設備。