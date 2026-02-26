「疲憊」、「發燒」、「淋巴結腫大」、「皮膚癢」、「夜間盜汗」、「咳嗽」、「體重減輕」，呼籲大家絕對不能忽視這些救命警訊。

初期症狀跟感冒或疲勞非常相似，很容易被忽視，為了不讓遺憾再次發生，她緊急錄製一支短影音，整理出淋巴癌7大關鍵症狀， 一為 莫名的疲憊、疲累感，不管怎麼休息都無法恢復，二為 反覆不明原因的發燒，溫度大於38度、持續兩週以上。

三為淋巴結腫大，即頸部、腋下、鼠蹊部出現無痛性的淋巴結腫大，四為 皮膚癢，全身性或是局部性的皮膚搔癢，五為 夜間盜汗非常嚴重，如枕頭巾全都濕掉的程度，六為 持續性的咳嗽、呼吸急促、胸部有壓迫感，原因為縱膈腔的淋巴結腫大壓迫氣管所導致，最後一個為 沒有刻意減重就瘦下來，即減輕的體重超過原本的10%。