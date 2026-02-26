56歲前主播吳中純罹患淋巴癌，入院治療不到1個月，病況急轉直下，女兒梅嬿翎等家人於昨（25）日忍痛拔管，同為新聞人的「健康主播」鄭凱云發文分享淋巴癌的7大症狀，有「疲憊」、「發燒」、「淋巴結腫大」、「皮膚癢」、「夜間盜汗」、「咳嗽」、「體重減輕」，呼籲大家絕對不能忽視這些救命警訊。
淋巴癌7大關鍵症狀 鄭凱云：很容易被忽視
鄭凱云表示，淋巴癌被稱為「沉默的殺手」，初期症狀跟感冒或疲勞非常相似，很容易被忽視，為了不讓遺憾再次發生，她緊急錄製一支短影音，整理出淋巴癌7大關鍵症狀，一為莫名的疲憊、疲累感，不管怎麼休息都無法恢復，二為反覆不明原因的發燒，溫度大於38度、持續兩週以上。
三為淋巴結腫大，即頸部、腋下、鼠蹊部出現無痛性的淋巴結腫大，四為皮膚癢，全身性或是局部性的皮膚搔癢，五為夜間盜汗非常嚴重，如枕頭巾全都濕掉的程度，六為持續性的咳嗽、呼吸急促、胸部有壓迫感，原因為縱膈腔的淋巴結腫大壓迫氣管所導致，最後一個為沒有刻意減重就瘦下來，即減輕的體重超過原本的10%。
鄭凱云說，吳中純去年12月26日最後一次發文，透露正在準備北醫大生技EMBA論文口試，文中提及「最近身心俱疲，罹患慢性疲勞症候群，（口試）本來想拖到明年...」，不過在教授耐心、使勁拉拔地指導下，「我連滾帶爬氣弱游絲的通過了」，鄭凱云表示，當時吳中純已經出現「莫名疲憊感」的症狀。
任職多家電視台後轉行 去年完成EMBA口試
吳中純1995年進入新聞圈，先後在民視擔任體育記者、財經記者及新聞台主播，後轉戰中天、非凡等電視台，也曾經主持節目，離開電視台後，吳中純成功轉型企業高階主管，橫跨生技與汽車產業，曾經任寶康生技總經理、金萬林副總經理，以及全球百大汽車零組件供應商敏實集團行政副總裁。
積極進修的吳中純，近年考上北醫大生技高階管理碩士在職專班，並於2025年底完成EMBA論文口試，還熱愛慢跑並關心慢性疲勞議題。私人生活方面，吳中純嫁給前中視體育主播梅聖旻，結婚逾25年，育有1女，如今身後留下最親密的2位家人，讓丈夫和愛女悲慟萬分。
資料來源：鄭凱云臉書
