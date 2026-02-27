根據傑昇通信彙整市調機構的實體通路調查數據，2026年1月台灣智慧型手機市場受惠於農曆春節前的換機紅利，總銷量緩步回升至約45.1萬台，較上月成長2%，呈現「價漲量穩」的復甦動能。儘管蘋果iPhone系列持續霸榜前五名，但安卓陣營的「萬元機」表現亮眼，三星、OPPO與vivo等多款高性價比機型強勢擠進熱銷榜單。
三星A56穩坐最賣安卓機
觀察「2026年1月手機銷售Top 20」榜單，蘋果雖然包辦了前五名，其中標準版iPhone 17 256GB重新奪回全台銷量冠軍。然而，安卓陣營在萬元上下的中階與入門市場大放異彩。三星依舊是安卓陣營領頭羊，與蘋果各佔據7個席次，其中Galaxy A56 5G門市價格萬元出頭，持續穩坐全台最暢銷安卓手機王座，位居總排行第6名。此外，平價入門款的Galaxy A17也表現不俗，拿下第7名。
受惠於下一代S26系列價格上揚的預期心理，三星Galaxy S25 Ultra單機銷量逆勢成長5%；而規格接近頂規的Galaxy S25 FE單機銷量更是暴增31%，成為前20名榜單中成長最多的黑馬，成功填補旗艦與中階機的價格帶。
vivo首度超車OPPO！大容量AI手機成新寵
本月另一大亮點為vivo與OPPO的品牌消長，vivo本月共有四款機型上榜，首度超車OPPO，打破過去OPPO在該級距長期壟斷的局面。vivo主打平價的Y29s 5G以不到3500元優惠價衝上第12名；V60 Lite與V60系列也全數入榜。OPPO則靠著A5 Pro 5G穩守第8名，門市價僅需4190元。
傑昇通信分析指出，新進榜的vivo V60與壓線進榜的OPPO Reno15 Pro Max皆為512GB大容量配置，反映春節出遊社交需求及生成式AI應用普及的推動下，消費者對於儲存大型AI模型與高品質影像的空間需求大增。
4G手機正式退場
在本月熱銷排行榜中已完全不見4G手機的蹤影，傑昇通信認為，隨著5G晶片生產成本與4G幾乎持平，加上電信業者加大5G資費補貼，市場已逐漸完成更迭。未來手機市場的競爭將不再侷限於硬體規格與價格戰，品牌如何透過提供大容量與更具整合性的AI服務體驗來提升中階產品性價比，將是吸引消費者的致勝關鍵。
資料來源：傑昇通信