2027年世界盃男籃資格賽今（26）在新莊體育館，上演備受矚目的「台韓大戰」。中華男籃在滿場球迷的狂熱吶喊中，克服開賽0：7的劣勢，憑藉著強悍的防守與流暢的傳切，最終以77：65成功捍衛主場，睽違9年再贏韓國。本場比賽亮點不斷，不僅歸化中鋒高柏鎧與劉錚多次上演震撼全場的「驚天扣籃」，CBA雙星陳盈駿、林庭謙更展現領袖價值，合力擊潰韓國防線。儘管射手馬建豪不幸在次節傷退，且高柏鎧早早陷入犯規麻煩，但中華隊頂住壓力，加上決勝節韓國王牌射手李賢重提前犯滿離場，成功將勝利留在台灣。一開賽，韓國隊先是接連在中距離取分後，又靠李賢重超火燙的外線手感打出一波7：0的攻勢，逼得中華隊提前喊出暫停。暫停回來後，中華隊打出氣勢，林庭謙殺進禁區連續攻下4分，高柏鎧又灌進一記驚天扣籃，直接把韓國隊當背景板，隨後劉錚的一記衝籃讓現場觀眾歡呼聲掀翻新莊體育館，也讓韓國隊喊出第一個暫停。在第一節剩下1分42秒之際，高柏鎧領到本場比賽第二次犯規，在首節就陷入犯規麻煩。首節結束中華隊暫時以21：18領先韓國，其中林庭謙火力全開，個人單節就攻下10分。第二節一開局，中華隊由陳冠全率先破網，接獲高錦瑋傳球砍進一記三分。雷蒙恩、盧峻翔接連在籃下建功，不過韓國隊也不遑多讓，儘管大多時間處於落後，李賢重還是能轟進高難度的進球。倒數3分鐘進入中場休息時，馬建豪在一次防守中自己扭傷右腳踝，當時他痛苦地倒在地上、抱著自己的腳踝，被擔架抬下場時馬建豪掩面神情看起來相當痛苦。半場結束，中華隊以40：31領先韓國隊。陳盈駿攻下全隊最高的11分、首次在國際賽先發的雷蒙恩攻守俱佳，入帳7分；林庭謙也有10分進帳。韓國方面，李賢重進帳全場最高的13分。雙方易籃再戰後，劉錚跟高柏鎧上演一記驚天接力灌籃，接著中華隊打出一波9：0的攻勢，讓韓國隊陷入雙位數落後。第三節結束，中華隊依舊手握9分領先。進入決勝節，在禁區優勢下高柏鎧頻頻在籃下取分，林庭謙的快攻一度將比分拉開至17分差。離終場剩4分鐘之際，韓國王牌射手李賢重因為被吹進攻犯規，提前5犯退場。在李賢重下去後韓國隊氣勢徹底被打垮，最終中華隊就以77：65睽違九年力退韓國。中華隊方面，林庭謙砍下全隊最高的18分、3籃板、1助攻，首度在國際賽先發的雷蒙恩也砍下13分，外帶6籃板，中華隊全員皆兵，共4人得分上雙。