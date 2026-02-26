近期有許多民眾的 LINE 陸續收到英文名稱「 Service Messages 」的訊息，這其實是 LINE 官方發送的安全提醒，專門針對尚未完成帳號完整綁定的用戶進行通知。官方認證，將 LINE 帳號綁定 Apple 或 Google 帳號，最大的好處在於若帳號不幸被盜，將有更高機會找回帳號，保住珍貴的好友名單與聊天資料！
LINE 發布官方安全性公告！完成帳號綁定讓個資更安全
LINE 官方近期發出公告，啟動新一波的帳號綁定宣導。尚未完成相關設定的用戶，會收到來自 Service Messages 綠盾官方帳號的提醒訊息，建議用戶盡快依照指示完成帳號健檢。
LINE 補充說明，這類提醒屬於例行性作業，頻率約為每季一次，並統一由名為 Service Messages 的綠盾官方帳號發送。官方強調，該帳號是 LINE 系統專用的通知管道，為了確保重要的安全資訊能準確傳達，用戶無法封鎖該帳號。其核心目的是引導用戶完成帳號健檢，強化帳號防護等級。
LINE 帳號健檢與綁定步驟教學
LINE 官方說明，帳號健檢主要包含三項基本設定，並需額外綁定 Apple 或 Google 其中一項帳號。操作流程非常簡單，用戶可直接在 LINE App 內完成：
進入設定頁面：
開啟 LINE App 主頁，點選右上角的齒輪圖示進入設定。
完成基本資訊設定：
點選我的帳號，依序檢查並完成電話號碼、電子郵件與密碼三項基本設定。
執行第三方帳號綁定：
在同個頁面選擇綁定 Apple 或 Google 帳號。若綁定成功，系統會顯示取消同步的字樣，代表目前已處於同步狀態。
官方提醒，將 LINE 帳號與 Apple 或 Google 連結能大幅提升帳號找回率，但絕對不可以綁定他人的帳號！此外，整個綁定過程完全不需要透過任何外部網頁進行認證，所有程序皆在手機 LINE App 的設定選單內操作即可。
持續警惕詐騙！官方不會要求於外部網頁輸入驗證資料
LINE 官方特別強調，系統不會主動要求用戶在外部網頁輸入個資或驗證信。只有當用戶主動新增或變更電子郵件帳號時，系統才會發送驗證信至該信箱以完成設定程序。若收到要求點擊不明連結並輸入密碼的訊息，請提高警覺，避免落入詐騙陷阱。透過定期的帳號健檢，才能確保通訊生活安全無虞。
請民眾務必認明LINE綠色盾牌標章，若看到來自「綠盾」官方帳號的功能設定，可放心啟用，解鎖 LINE 帳號更多便利功能。
資料來源：台灣LINE官方BLOG
