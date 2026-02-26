我是廣告 請繼續往下閱讀

根據民進黨提供最新一份的新北市長民調，內容指出在一對一情況下，蘇巧慧以43.7%，微幅勝過國民黨擬參選人李四川43.3％，地方人士分析，可能是李四川親弟弟的「小琉球惡霸案」重傷國民黨選情。不過，國民黨立委徐巧芯臉書發文質疑民調來源不明，痛批綠營「套路很老」、「有料一點好嗎？」徐巧芯表示，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，出乎外界意料快速整合，加上新北市長侯友宜加持、前主席朱立倫祝福，藍營讓基層士氣大振。她認為，在此背景下，綠營自然希望挫挫銳氣，因此才會在相關爭議曝光後，迅速搭配民調操作議題。她質疑，民調一開始稱「讀者提供」，遭外界質疑後才補充是民進黨內部所做調查；另有媒體引用相關數據時，甚至以記者翻攝方式呈現，卻沒交代調查單位與方法。徐巧芯直言「民進黨自己做的民調，一下讀者提供，一下記者翻攝，可信度有多少，大家心裡有數。」對於小琉球惡霸案影響選情的說法，徐巧芯認為，是刻意將與李四川無直接關聯的事件放大操作，並搭配民調帶風向，形成側翼攻擊、候選人切割、最後用數字定調的組合拳，她強調，過去綠營在媒體與網路優勢下，類似操作或許曾發揮效果，但如今社會氛圍已不同，選民對於來源不明的民調與政治操作愈來愈警覺，若選戰還是圍繞側翼加假民調加媒體的老招，恐怕難以說服選民。