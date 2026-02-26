我是廣告 請繼續往下閱讀

2027世界盃男籃資格賽今（26）日移師新莊體育館，上演備受矚目的「台韓大戰」。在比賽進行到第二節時，我國前鋒馬建豪突然倒地哀嚎、疑似右腳受傷，隨後被擔架抬出場，後續狀況仍有待確認。這場比賽進行到第二節3分01秒，馬建豪在一個回合中倒地，之後摀住右腳踝神情痛苦，隨後也無法自行起立，現場工作人員也出動擔架，立刻將他抬出場治療。在這過程中，韓國大將李賢重也過去關心他，馬建豪今天出賽2分23秒，出手依次但未能命中，有一次助攻。今天上半場比賽中華隊表現出色，CBA雙衛陳盈駿和林庭謙分別拿到11分和10分，雖然被對手抓到11顆進攻籃板，但失誤只有4次，半場打完以43：33領先多達10分。