「2026台日棒球國際交流賽」今（26）日由日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹交手2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，賽前練習時，「世界全壘打王」王貞治特別前往中華隊休息室勉勵，「希望中華隊能跟日本隊一起到美國。」王貞治強調，不能只想著到東京贏日本，而是要跟日本隊一起打到美國。王貞治在中華隊賽前練習結束後，特別進入中華隊休息室，勉勵全體隊職員。王貞治在記者會上透露，他跟中華隊說，「很高興你們被選進來代表中華隊，你們都是很好的選手，期望可以跟日本一起到美國。」王貞治強調，不要只想著到東京贏日本就好，而是要一起跟日本隊一起打到美國。王貞治說，雖然上屆經典賽中華隊沒預賽止步，但實力已慢慢接近日本隊，「這是一個非常好的現象，期待中華隊能更有自信，與日本隊攜手打入本屆經典賽美國決賽。」賽前不少中華隊選手與王貞治握手、留念合影，當記者詢問王貞治，不少選手是他為偶像、傳奇，對此王貞治認為，「如果只是抱著『崇拜、憧憬』的心情，是無法超越對方的。一定要有『我要超越這個人、我要贏過這個人』的鬥志，等級才能提升。」王貞治舉大谷翔平為例，「就像現在日本職棒，因為有了大谷翔平，很多日本投手都想去美國挑戰，這是一種正向的競爭。所以我也希望台灣選手能有『我要代表台灣，去跟美國選手一起競爭，甚至超越他們』的目標。我希望能看到更多以這種目標為準則的選手出現。」王貞治直言，大谷從小就明確目標，並不斷向目標挑戰，「如果你沒有『渴望』，就無法得到你想要的。所以我希望台灣年輕選手從小就要建立明確目標，並朝著目標努力。」