▲廖筱君（如圖）相隔25年再回到民視老東家，雙方攜手推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》。（圖／記者葉政勳攝影）

主持人廖筱君4年前離開三立《新台灣加油》，之後開創頻道《筱君台灣PLUS》，訂閱人數至今突破50萬人，希望今年能夠破百萬訂閱。今（26）日她出席紀錄片《韌性之島 台灣紀實》發布會，坦言做頻道不容易，已經賣掉房子、燒了至少2千萬的積蓄，不過廖筱君不後悔，直說：「新聞人的麥克風永遠不會被關掉的。」廖筱君分享經營頻道甘苦談，表示：「無法光靠頻道分潤過活，完全會餓死。」這幾年靠著身邊許多貴人的幫忙，其中最支持她的就是老公林傑煥。廖筱君透露當初離開電視台原定計劃要退休好好休息，沒想到因為安倍晉三事件，她開了頻道又踏進新聞裡，被老公吐槽：「根本詐騙集團！」廖筱君相隔25年再回到民視老東家，雙方攜手推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》，她擔任製作人兼主持人。廖筱君鬆口這幾年確實有不少電視台找她再開政論節目，被問到有沒有機會重拾節目主持棒？她說：「沒有排除任何的可能性，新聞人的麥克風永遠不會被關掉的。」曾主持三立政論節目《新台灣加油》長達13年，廖筱君聽聞節目將要熄燈，她表示相當不捨，感嘆：「那個地方就是有我跟台灣觀眾非常深刻的共同記憶，是一個非常優秀的團隊。」《韌性之島 台灣紀實》將於3月29日晚間九點在民視首播，在資訊爆炸、社會紛亂的時代，期盼透過真實的影像紀錄與深刻的田野調查，帶領全國觀眾看見台灣各角落最堅韌的社會底蘊。