中國商務部24日宣布將「參與提升日本軍事實力」的20家日本實體列入出口管制管控名單，其中包括三菱重工子公司、川崎重工子公司等。日本首相高市早苗今（26日）回應，「絕對無法容許，已強烈抗議並要求撤回該措施。」據共同社等日媒報導，中國商務部日前宣布，對三菱重工和川崎重工的子公司及防衛大學校等20家日企和團體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向這20家實體出口軍民兩用物項，恐影響稀土出口。高市早苗26日在參議院全體會議中表示，「絕對無法容許，令人極其遺憾。我們已強烈抗議並要求撤回該措施」，正在詳查對日本經濟的影響。將從國家利益的角度出發妥善應對。高市早苗也說，不論此次措施如何，日本將持續與理念相近的國家合作，致力於打造不依賴特定國家的強韌供應鏈，並推動供應來源的多元化。高市早苗強調，中國是重要的鄰國，正因日中之間存在懸而未決的問題與課題，彼此溝通才顯得格外重要。日本在包括貿易管理措施在內的各項應對上，對與中國的對話保持開放態度，今後也將從國家利益的角度出發，冷靜且適切地加以因應。