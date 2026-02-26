我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年FIBA 世界盃男籃亞洲區資格賽第一輪第二階段「中日大戰」同樣於今（26）日開打，陷入「背水一戰」壓力的中國男籃作客挑戰分組強權日本隊。中國隊儘管半場一度落後達14分，但靠著第三節瘋狂的25：9攻勢完全逆轉，終場以87：80成功在客場收下精彩的一勝，粉碎日本隊的不敗金身，也順利拿下本階段的首場勝利，暫居小組第三。開賽後，日本隊憑藉地主優勢展現窒息式防守，首節徹底凍結中國隊進攻，讓客隊單節僅拿11分。日本隊則靠著流暢的團隊配合與轉換快攻，首節便建立21：11的雙位數領先。進入第二節，雙方火力雖有回溫，但日本隊依舊掌握比賽節奏，半場結束時，日本隊在西田優大12分與渡邊雄太11分的帶領下，以47：33領先中國隊。上半場兩隊外線手感皆冷，三分球同樣僅11投2中。中國隊主要依靠廖三寧與趙睿苦撐大局，各進8分，場面一度顯得相當被動。下半場換邊再戰後，場上情勢卻出現180度大轉變。日本隊進攻突然「斷電」，整整6分鐘一分未得；反觀中國隊掌握防守籃板後發動反擊，回敬一波13：0的攻勢將比分迅速追近。中國隊外線手感在此節徹底甦醒，單節狂飆5記三分彈，打出一波25：9的誇張比分，在三節結束時反倒以58：56超前。進入決勝末節，日本隊雖然試圖透過換人找回節奏，但中國隊在胡金秋與趙繼偉的穩健發揮下守住勝果，最終以7分之差帶走關鍵勝利。本場比賽中國隊展現極強的韌性，全隊5人得分上雙。內線核心胡金秋繳出18分、11籃板的雙十表現，成為逆轉頭號功臣；廖三寧則貢獻16分、5助攻，展現接班氣勢。日本隊方面，雖然富永啟生與西田優大各拿14分，渡邊雄太也有13分、6籃板進帳，但第三節進攻端的崩盤成為落敗主因。此戰過後，中國隊戰績來到1勝2敗，為晉級保住一線生機；日本隊則吞下資格賽首敗，目前戰績為2勝1敗。