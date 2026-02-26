我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市黨部今（26）日召開考紀委員會會議，依據黨章及相關規定辦理，有關前副發言人，有意投入士林、北投議員參選人賴苡任，遭里長許立丕檢舉出賣黨內同志，並抨擊黨中央影響黨譽，建請開除案，會中考紀委員充分討論，認為言行對黨的形象造成傷害，決議提請中央考紀委員會作出處分。另外議員陳重文涉台智光案，已於前年12月一審判決有罪，考紀委員會建議中央，依據議員提名領表作業規範辦理。賴苡任在擔任罷免民進黨立委吳思瑤召集人期間，遭士林區信義里長許立丕具名檢舉「九大罪狀」，指控賴苡任在面臨司法調查時，為求自保向檢方供述涉及黨內同志的內容，導致前北市黨部主委黃呂錦茹，陷入法律困境甚至羈押，考紀會審查後認為，言論確實對黨形象造成負面影響，但考量其陳述與證據內容牽涉複雜，因此決定送交中央考紀會進行最終裁決。陳重文被控利用職權施壓北市社會局及警察局，護航台灣智慧光網公司取得監視器傳輸系統合約並從中牟利，2024年12月一審宣判，依貪污治罪條例圖利罪判處陳重文有期徒刑8年6個月，另偽造文書罪判刑6個月，合併刑期9年，褫奪公權6年。由於2026年地方選舉在即，依據國民黨現行規章，一審有罪者原則上不予提名，黨中央的裁決將攸關到兩位能否繼續參選。