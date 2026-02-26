我是廣告 請繼續往下閱讀

「龍之子」徐若熙今（26）日身穿日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹球衣，先發面對2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，開局就飆出158公里火球驚艷全場。此役他主投3局無失分，送出2張三振，僅被敲出1安，用表現一掃春訓的陰霾。面對中華隊打線，徐若熙開局就用158公里火球打招呼，先讓陳晨威敲出二壘滾地球出局，再讓張育成敲出右外野飛球，最後面對陳傑憲投出此役第1次三振，首局僅用10球就抓到3個出局數。2局下徐若熙面對同樣本季旅日林安可，讓他敲出游擊飛球出局，不過被吳念庭敲出此役中華隊首安，徐若熙不受影響，讓吉力吉撈・鞏冠擊出右外野飛球出局，再對林子偉投出三振，第2局投完用球數30顆。3局下徐若熙續投，失投的變化球被林家正擊出深遠飛球出局，隨後對江坤宇投出保送，陳晨威敲出投手前強勁滾地球，徐若熙接到球後傳一壘，軟銀教練團也馬上喊出暫停，確定徐若熙身體無虞後恢復比賽，面對二壘有人的得點圈危機，徐若熙讓張育成敲出中外野飛球出局，用44球完成3局投球。總計徐若熙此役先發主投3局無失分，用44球，被敲出1安，送出2次三振、1次保送，最快球速158公里，今日的表現也算是一掃日前在春訓的陰霾。