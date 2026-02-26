我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026台北燈節西門町展區開展，台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者朱永強攝，2026.02.26）

▲2026台北燈節西門町展區，總共有六座泡泡瑪特國際知名IP。（圖／記者朱永強攝，2026.02.26）

▲2026台北燈節西門町展區總共有六座泡泡瑪特國際知名IP。（圖／記者朱永強攝，2026.02.26）

▲2026台北燈節展區內全面禁菸。（圖／記者朱永強攝，2026.02.26）

2026台北燈節今年首創雙展區，昨花博展區開幕，台北市長蔣萬安今（26）日晚間主持西門町展區開幕。今年西門町展區主燈是泡泡瑪特的Baby Molly，總共有6座泡泡瑪特國際知名IP。蔣萬安透露，今年台北燈節他會帶家裡的二寶、三寶一起來逛燈節，六個角色都會去看看、拍照，除了二寶三寶，會帶著家裡的太太，因為他屬馬，「安太座比安太歲重要」。觀傳局表示，西門展區六大IP燈組皆以馬年限定造型呈現，6公尺高的青花瓷款星星人燈組，坐落於捷運西門站六號出口上方，打造燈組與地景結合的特色。沿成都路往中華路方向有Hirono小野與 LABUBU兩組燈組；Skullpanda 與 DIMOO 燈組中則加入許多台北專屬的小巧思，結合會轉動的貓空纜車、台北兒童新樂園的彩色摩天輪，還有北藝中心、大湖公園等地景。此外，西門展區也推出傳統花燈、在地特色燈組、藝術家燈組，包含中山堂廣場展出近100件全國競賽傳統花燈，在地宮廟及企業也紛紛響應推出精彩主題燈組。今年台北燈節展期正值WBC世界棒球經典賽期間，北市觀傳局也在西門展區推出「揮出夢想經典熊讚」燈組，限定期間設置加油牆，穿著中華隊隊服的熊讚邀請所有民眾一起來西門展區為中華隊加油應援。蔣萬安透露，今年燈節期間，會帶著家中二寶、三寶一起去看看拍照，「當然除了二寶、三寶，也要我家的老闆，我太太，因為今年剛好馬年我屬馬，所以很多朋友都說今年一定要去安太歲沒錯，但是比安太歲，更重要的是要安太座帶太太來」，歡迎大家一起攜家帶眷來台北燈節。2026台北燈節自2月25日至3月15日登場，開展時間為平日17時至22時、假日14時至22時，每日亮燈時間為17時至22時，Baby Molly主燈秀時間則為2月26日開始18時至22時，每20分鐘展演1次。今年台北燈節除首創雙展區外，展區內更全面禁菸。觀傳局提醒，燈節期間展區及周邊禁止吸菸，以提供民眾舒適的賞燈體驗，若民眾有吸菸需求請至指定吸菸區。