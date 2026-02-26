我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年世界盃男籃資格賽今日在新莊體育館上演備受矚目的「台韓大戰」。中華男籃在滿場球迷的助威下，克服開賽落後劣勢，最終以77：65捍衛主場勝利，這是中華隊睽違9年再度在國際賽擊敗韓國隊。本場比賽除了CBA雙星陳盈駿與林庭謙以及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）表現穩定之外，首次在國際賽擔任先發的雷蒙恩（Samuel Manu）展現強大影響力，全場得到13分，成為球隊贏球的隱形功臣。年僅23歲的雷蒙恩今日迎來國際賽生涯首次先發，全場8投4中高效攻下13分、6籃板。他在場上展現出極佳的側翼體型與運動能力，多次切入禁區為球隊半場進攻注入活力，同時在四號位的籃板爭搶與防守端也貢獻良多。他在賽後採訪中表示，能代表台灣出賽是極大的榮耀，接到先發通知時感到超級興奮。雷蒙恩透露，總教練給他的任務非常明確：「教練要我不要畏縮，打得更有侵略性（Attack more），並且主動要球進攻。」 他在比賽中成功執行教練意圖，與林庭謙、陳盈駿合力摧毀韓國防線。儘管中華隊在比賽中面臨重重挑戰，包括射手馬建豪在次節不幸扭傷右腳踝需由擔架抬下場，以及歸化中鋒高柏鎧早早陷入犯規麻煩，但球隊韌性十足。劉錚與高柏鎧多次上演驚天扣籃，第三節更完成一次接力灌籃，將領先擴大至雙位數。雷蒙恩等球員成功執行防守策略，讓韓國隊在第四節陷入進攻荒。韓國隊王牌射手李賢重在末節倒數4分鐘時，因進攻犯規導致5犯提前退場，韓國氣勢隨即瓦解。中華隊這一場團隊人人有貢獻，雷蒙恩之外，林庭謙18分3籃板、高柏鎧18分16籃板、陳盈駿13分5籃板。