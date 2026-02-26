我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊投手胡智爲面對福岡軟銀鷹隊，中繼2局失1分。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今日在「2026台日棒球國際交流賽」交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹，先發投手鄭浩均因小腿抽筋提前退場，接替登板的旅日小將張峻瑋緊急登板卻「拆彈」失敗，投0.1局被敲出1安，送出1保送，後續登板的胡智爲、林詩翔都有失分的表現，前6局打完，中華隊0：4落後。中華隊先發投手鄭浩均3局上因小腿抽筋，張峻瑋臨危授命登板投球，面對三壘有人的危機，張峻瑋控球狀況不盡理想，由於是接替鄭浩均投球，第一個保送不算在他身上，但被山川穗高敲出清壘安打，軟銀一口氣攻下2分。隨後張峻瑋又投出保送，形成一、二壘有人的局面，最後張峻瑋讓笹康吉康敲出飛球出局，結束此役投球。總計張峻瑋此役中繼0.1局，被敲出1安，送出1保送，用球數21球。中華隊在第4局更換投手，胡智爲登板，單局被敲出1安、1保送、1觸身球，一度形成滿壘危機，最後讓打者敲出中外野飛球出局，驚險渡過危機。5局上胡智爲續投，卻被笹康吉康敲出右外野陽春砲，比數也被改寫為3：0。胡智爲此役中繼2局失1分，用球數39球，被敲出4安，送出2次三振、2次保送（1觸身）。6局上林詩翔登板，一開始就投出保送，一出局後被連續敲出2支安打，被軟銀攻佔滿壘，廣瀨隆太敲出中外野高飛犧牲打，軟銀再下一城，取得4：0領先。林詩翔中繼1局失1分，用球數21球，被敲出2安，另外送出1次保送。