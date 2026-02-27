我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁朝偉（如圖）和侯孝賢合作《悲情城市》，是台灣解嚴後首部正面描繪228事件的電影。（圖／資料照）

《悲情城市》／梁朝偉聽障陷家庭悲劇 殘酷折射228時代

《好男好女》／戲中戲模糊現實與劇情 伊能靜撰寫遺書

▲《超級大國民》名場面是陳政一舉起雙手比出「21」手勢，象徵自己依《懲治叛亂條例》第二條第一項被判死刑，無聲抗議極權政府。（圖／國家電影及視聽文化中心）

《超級大國民》／良知與現實的拉扯 「21」畫面永流傳

《返校》／結合歷史、遊戲改編 揭露極權統治世代陰影

▲《返校》結合歷史、遊戲改編，揭露白色恐怖中極權統治的世代陰影。（圖／台中市政府提供）

《流麻溝十五號》／女性政治犯的隱沒日子 受難者不被當人

《天馬茶房》／極權時代下的愛情 無奈與衝突動魄驚心

228連假追電影！不少影視作品記錄台灣「228事件」的歷史，《NOWNEWS今日新聞》整理出228連假期間，讓讀者們更加認識這段歷史的6部電影佳作，以上帶領讀者回顧台灣228事件的史詩事實。1989年上映的《悲情城市》是台灣解嚴後首部正面描繪228事件的電影，透過基隆林家四兄弟的命運，呈現1945年後台灣社會的動盪不安，電影最具代表性的畫面，是林家在樓梯口與國民政府官兵對峙，象徵個人無力反抗政權的無奈。《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎，時隔33年推出 4K 修復版重返大銀幕，同時也是梁朝偉的愛作之一。1995年的《好男好女》改編自《幌馬車之歌》，描述白色恐怖受難者「鍾浩東」與「蔣碧玉」的故事。伊能靜詮釋1名曾投身抗日戰爭，卻因政治因素與丈夫一同被捕的女性，其中，伊能靜在獄中撰寫遺書，眼神堅定卻滿懷無奈的一幕，成為影迷心中最痛徹心扉的場景。該片入選第 48 屆坎城影展正式競賽片，深受國際影壇關注，至今仍是史詩電影代表之一。名導萬仁於1995年拍攝《超級大國民》，以男主角「許毅生」的視角，講述白色恐怖下冤案，他因參與讀書會遭判刑，且在獄中出賣好友，在良知與現實中不斷折磨，最終親眼看著摯友陳政一遭處決。。該場景深刻描繪受難者因政治迫害所受的無奈與絕望。2019年的《返校》改編自同名遊戲，成為台灣首部遊戲改編電影。故事發生在1960年代某間中學，女學生方芮欣與學長魏仲廷意外捲入白色恐怖的校園事件。電影以驚悚氛圍呈現極權統治下的恐懼，教官的高壓管理與密告文化，反映當時社會氛圍。《返校》不僅是恐怖電影，更是一部讓年輕世代反思歷史的作品，成為台灣近年最具影響力的國片之一。2022年上映的《流麻溝十五號》，改編自曹欽榮的報導文學，聚焦白色恐怖時期女性政治受難者的故事。劇情講述1950年代，由 余佩真、連俞涵、徐麗雯飾演的3名女性，被政府以「思想再教育」為由送往綠島監禁。她們的姓名被抹除，戶籍謄本僅剩「流麻溝十五號」，從此成為沒有身份的幽靈。電影上映後廣受好評，讓年輕世代重新認識歷史。林正盛導演的《天馬茶房》以愛情故事串連1945年的228史實，咖啡店「天馬茶房」的話劇舞台悄悄醞釀暖玉與阿進剛萌芽的情愫，2人正打算遠走他鄉共譜美好未來，卻在此遇上交易私煙查緝的警民糾紛，因而被推入時代的洪流中。《天馬茶房》演員卡司眾星雲集，由林強、蕭淑慎主演，與戴立忍、龍劭華、陳淑芳、葉天倫等人聯手，帶觀眾透過電影回到228事件現場，把時代洪流中的無奈與衝突還原得細膩動人。