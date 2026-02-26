我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣一個家庭遊客近日到日本東京旅遊，小女孩在澀谷街頭過馬路時想拍照留念，但卻突遭一名日本女性惡意衝撞，小女孩也被撞到在地。媽媽將事發影片分享到網路上，引發台灣、日本網友熱議。有網友近日在Instagram上貼出影片，她帶著女兒到東京旅遊，女兒在繁忙的澀谷十字路口過馬路時，回頭比YA讓母親拍照留念，但後方卻有一名身穿藍色大衣的女子，先用手肘撞上一名男子，再用手肘跟身體狠撞小女孩，讓她當場失去平衡跌倒。而藍衣女子頭也不回、迅速離開現場。網友發文說，當天是他們在日本的最後一個晚上，想說去澀谷有名的十字路口拍照，結果卻遇到壞心腸的人用力推小孩。還好當下女兒雙膝跪地才跌倒，沒有更大傷害，「原本是看IG很多人在澀谷最有名的十字路口打卡拍照，也學個經驗以後千萬不要這樣做」。這段影片在網路上引發熱議，許多台灣網友不滿，指責該名藍衣女子「根本就是有預謀的攻擊」、「撞小孩實在太過分了」、「這擺明就是故意的」。但也有人質疑，網友跟女兒當時是在馬路中央、且是綠燈的斑馬線上停下來拍照，行為並不妥當，「雖然撞人的不對，但在大馬路上拍照家教真的很差」。日本及外國網友也留言說：小孩沒受傷就好，但在日本街上要小心，情緒被壓抑到變態的人或因為過量而憤恨外國人的是大有人在的、「日本真的很多撞人歐吉桑歐巴桑，我們本地人也都會遇到這種人，出門還是要小心喔。孩子沒事就好」、「東京很多撞人族」、「身為日本人我都很尷尬」。在中國「微博」上，「東京街頭推倒小女孩女子連撞三人」、「日本線民稱日本確實存在撞人族」等話題也引發討論，有網友說：「確實存在這種人，也遇到過日本、女人，迎面走來，直愣愣的用手左右兩邊扒拉人，無差別攻擊」、「小女孩應該隨著人流邊走邊拍但是撞人者也撞了後面正常走路的人，還把這個小女孩直接創飛了，這就是很明顯的惡意了」、「白人女也在人流中拍照。只敢撞亞裔，不敢撞白皮」。