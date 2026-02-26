我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復於大年初一（17日）出席公開行程時，在澎湖縣文化局演藝廳不慎於階梯踩空摔倒，導致頭部重創當場陷入昏迷，一度失去呼吸心跳長達20分鐘。經三總澎湖分院緊急搶救恢復生命徵象後，當晚7點醫療專機送至高雄榮總治療。據了解，院方在送抵當晚隨即進行緊急減壓手術，移除部分頭蓋骨以降低腦壓，手術過程雖稱順利，但目前仍處於關鍵觀察期，不排除再做一次減壓手術。根據臉書「老高漫談臉書專頁」揭露最新病況，陳光復在高雄榮總接受減壓手術後，經過長達8天的持續治療與密集觀察，目前腦壓依然偏高，尚未達到預期水平。由於腦部傷勢嚴峻，若未來幾天腦壓仍無法有效調降，院方評估不排除進行第二次減壓手術。支持者紛紛湧入貼文為陳光復祈福，希望能平安度過難關。陳光復原在春節期間安排多項公開行程與民眾過年，怎料在演藝廳階梯發生意外導致後腦勺直接撞擊地面。由於事發突然一度命危，醫療團隊正全力搶救以維持其各項生命機能，目前首要目標仍是控制腦壓並預防併發症。高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻表示，家人呼喊陳光復名字時，他的手指仍會出現反應，並非完全沒有意識，但整體狀況仍屬危急，仍需持續觀察。