2027年世界盃男籃資格賽上演經典「台韓大戰」，中華男籃克服開賽領先被逆轉的隱憂，在滿場球迷應援下，終場以77：65擊潰強敵南韓。這不僅是中華隊睽違9年首度在FIBA國際賽獵殺韓國，更是新星雷蒙恩的國際賽的成名之戰。韓國隊新上任的主帥馬蘇爾斯（Nikolajs Mazurs）賽後無奈承認，中華隊今天對節奏的掌握與傳導完全優於韓國。賽後記者會上，韓國主帥馬蘇爾斯神情嚴峻，他首先大方祝賀中華隊贏球，但也直言不諱地指出韓國隊的敗因：「我們打出的節奏完全不對，球的流動沒有達到預期，這直接反映在糟糕的助攻失誤比上。」馬蘇爾斯強調，球隊在關鍵時刻出手選擇太過倉促，導致防守端無法及時回防，成為本戰最大的失敗。今日攻下全隊最高分卻在決勝節提早犯滿離場的韓國王牌射手李賢重也情緒低落表示：「從先發五人開始都有責任，我們太追求快速出手，沒有打出團隊籃球。我需要更冷靜地去比賽。」本場比賽的關鍵轉折，除了林庭謙砍下全隊最高18分外，首度在國際賽先發的雷蒙恩更成為韓國隊意想不到的重擊。雷蒙恩全場貢獻13分、6籃板，其優異的身體素質與攻守效率，讓現場媒體好奇詢問韓國主帥對雷蒙恩的看法。對此，馬蘇爾斯直言：「我認為根本原因在於，中華隊今天整體比我們更懂得如何傳導球、對比賽節奏的掌控更好，這就是勝負的關鍵。」回顧整場賽事，中華隊贏得並不容易。開局雖被李賢重打出 7：0 攻勢，但高柏鎧（Brandon Gilbeck）隨後上演驚天隔人暴扣，聯手劉錚的接力灌籃，讓新莊體育館歡呼聲幾近掀翻。儘管次節發生射手馬建豪扭傷右腳踝被擔架抬出場的憾事，且高柏鎧早早陷入犯規麻煩，但陳盈駿半場11分穩定軍心。決勝節，中華隊一度將分差拉大至17分，並成功誘使韓國核心李賢重進攻犯規，導致其五犯提前退場。在李賢重離場後，韓國隊氣勢徹底瓦解，讓中華隊順利將勝利留在台灣。這是中華隊自2017年東亞錦標賽後，首度在FIBA國際賽場擊敗韓國隊。全場中華隊4人得分上雙，展現出極高的戰術執行力。這場意義非凡的勝利，不僅為中華隊注入強心針，也讓這批以旅外戰將與新銳雷蒙恩組成的「新一代中華隊」備受台灣球迷期待。