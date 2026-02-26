我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安率先推動「育兒減少工時計畫」，國民黨立委廖偉翔今（26）日發文力挺，盛讚政策具備政治魄力且溫暖人心，針對家有12歲以下子女的家長，只要企業同意每日減少1小時工時且不減薪，市府將補助8成工資，這項行動看見家長在職場與家庭間兩頭燒的困境，為父母爭取到寶貴的喘息空間，他也向全國喊話「該跟上了」。民進黨第一時間批評為「大撒幣」政策或預算編列不足，廖偉翔反擊，綠營過去一年對於無菸城市、營養午餐補助等政策，往往採取先開罵、後跟進的模式，恰好證明蔣萬安的施政方向正確，讓執政黨只能在細節上挑骨頭。對於外界質疑減少工時可能導致職場歧視，廖偉翔則以產假、育嬰假為例反駁，認為不應因擔心標籤化就抹殺良法美意，重點在於建立政府、企業與勞工三方共贏的友善制度，而非因噎廢食。廖偉翔將矛頭指向中央，重申少子女化辦公室預算高達四千多億，卻被證實從未正式成立，行政院甚至曾傳出預算吃緊等爭議，認為綠營立委與其忙著檢討台北市的創新作為，不如檢討中央政策的失能。他呼籲，中央部會放下政黨成見，趕快研議全國版的育兒減時配套，別讓年輕父母對友善政策抱持看得到、吃不到的遺憾。