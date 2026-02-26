我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）在比賽中早早陷入犯規麻煩，圖齊教練依然信任板凳戰力。（圖／中華籃協提供）

2027年世界盃男籃資格賽今日於新莊體育館上演史詩對決，中華男籃以77：65力退宿敵韓國隊，守住珍貴的主場勝利。賽後，中華隊義大利籍主帥圖齊（Gianluca Tucci）難掩激動，直言這是他接掌兵符以來「打得最好的比賽之一」，並詳盡解析了擊敗「太極虎」的關鍵在於防守。同時將勝利獻給好友意佐（Giuseppe Izzo），也感謝球迷進場幫助球隊加油。「這絕對是一場驚人的比賽，這是我來到這裡以來，我們打得最好的比賽之一。」圖齊表示，「但在談比賽前，我想先說幾句私人的話，這對台灣非常重要。我想將這場勝利獻給我的一位義大利好友意佐（Giuseppe Izzo），他兩天前在台北去世了。他是ST意法半導體非常重要的主管，也是歐洲商會的成員。他一生都在致力於幫助、促進歐洲與台灣之間的溝通。我認為這是我對他及其家人的一種致敬。」圖齊教練在記者會首段便點出防守端的成功。他引用數據表示，韓國隊在上一窗口期對陣中國隊時，場均能攻下85分，但今日在中華隊的防守下僅得到65分。圖齊盛讚球員：「這讓我們意識到，我們在防守上的專注度、侵略性以及策略執行是多麼高效。」隊長陳盈駿也補充，韓國隊是「一絲都不能鬆懈」的對手，團隊今日落實了「球貼得緊、換防正確、溝通清楚」三大原則，成功限制住對方的重點球員。除了防守，圖齊在進攻端也賦予球員高度信心。他強調：「我們確實推快了比賽節奏，這讓我們能以最好的方式去打球。」 圖齊教練進一步總結贏球心法：「這是贏球的方式：將侵略性放在首位，並且尊重我們的主場。」即便歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）在比賽中早早陷入犯規麻煩，圖齊教練依然信任板凳戰力。他特別稱讚奇兵雷蒙恩（Samuel Manu），認為其優異的運動能力與專注力，在4號位提供了強大的進攻威脅。而在歡慶勝利的同時，圖齊教練也感性地將這場歷史性的勝利，獻給日前在台北去世的義大利摯友、ST意法半導體主管意佐（Giuseppe Izzo），感謝其一生為台歐交流的貢獻。